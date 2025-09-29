हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज

New On Netflix In October: अक्टूबर के पहले दो हफ्तों में नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. आप यहां उनके नाम और रिलीज डेट चेक कर सकते हैं.

दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Sep 2025 09:48 PM (IST)


अक्टूबर का महीना ओटीटी लवर्स के लिए स्पेशल सरप्राइज लेकर आ रहा है. नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स अगले महीने फुल पैसा वसूल कर पाएंगे. क्योंकि अक्टूबर के पहले दो हफ्तों में नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक हिंदी और हॉलीवुड सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इसके साथ ही कई शानदार फिल्में भी अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर दस्तक देंगी. इनकी लिस्ट और रिलीज डेट हम आपको बता रहे हैं.

द गेम- यू नेवर प्ले अलोन

  • नेटफ्लिक्स पर नई सीरीज की रिलीज का सिलसिला दशहरा से शुरू होगा.
  • 2 अक्टूबर को 'द गेम- यू नेवर प्ले अलोन' रिलीज होगी. ये एक इंडियन वेब सीरीज है.
  • द गेम- यू नेवर प्ले अलोन में श्रद्धा श्रीनाथ लीड रोल में दिखाई देंगी.
  • इसके अलावा संतोष प्रताप और बाला हासन भी इस सीरीज का हिस्सा हैं.

मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी

  • हॉलीवुड वेब सीरीज 'मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी' भी अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है.
  • ये सीरीज क्राइम-ड्रामा 'मॉन्स्टर' का तीसरा पार्ट है जो कि 3 अक्टूबर को रिलीज होगी

स्टीव

  • किलियन मर्फी स्टारर फिल्म 'स्टीव' भी 3 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी.
  • टिम मिलेन्ट्स के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ट्रेसी उलमैन, जे लाइकुर्गो और एमिली वॉटसन भी नजर आएंगे.

गुड बाय फेयरवेल

  • 'गुड बाय फेयरवेल' एक इंडोनेशियन रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है.
  • ये फिल्म भी 3 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है.

बूट्स

  • हॉलीवुड सीरीज 'बूट्स' भी 9 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है.
  • इस सीरीज को फिल अब्राहम, पीटर होर, सिलास हॉवर्ड, काइल पैट्रिक अल्वारेज और तान्या हैमिल्टन ने डायरेक्ट किया है.

कुरुक्षेत्र- द वॉर ऑफ महाभारत

  • माइथोलॉजिकल सीरीज' कुरुक्षेत्र- द वॉर ऑफ महाभारत' 10 अक्टूबर को आएगी.
  • ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.



एवरीबडी लव्स मी वेन आईएम डेड

  • 'एवरीबडी लव्स मी वेन आईएम डेड' एक थाई फिल्म है जो 14 अक्टूबर को रिलीज होगी.
  • इस फिल्म में हीराडेज वोंगपुआपन, वचिराविच वतनपाकदीपइसन और चुलाचक चक्रबोंगसे जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

दो डॉक्यूमेंट्रीज भी होंगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज

  • हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री 'ट्रू हॉन्टिंग' 7 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
  • डॉक्यूमेंट्री 'विक्टोरिया बेखाम' नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर को स्ट्रीम की जाएगी.
दरख्शां मुमताज़
Published at : 29 Sep 2025 09:01 PM (IST)
Boots Steve The Game You Never Play Alone Kurukshetra: The War Of Mahabharata
Embed widget