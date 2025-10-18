आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल की 'थामा' साल की मच अवेटेज फल्म है. इस मूवी को लेकर काफी हाईप क्रिएट हो गया है और इसी के साथ इसकी खूब एडवांस बुकिंग भी हो रही है. वहीं अब फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने में बस दो दिन ही बचे हैं. मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फ्रेचाइजी की फिल्मों 'स्त्री 2', 'मुंज्या' और 'भेड़िया' की दमदार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखते हुए 'थामा' से भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करने की उम्मीद की जा रही है.

वहीं 'थामा' रश्मिका के करियर के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकती है क्योंकि इस फिल्म से एक्ट्रेस बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं. चलिए यहां डिटेल में जानते हैं .

'थामा' है रश्मिका की साल की तीसरी फिल्म

बता दें कि कोविड के बाद के दौर में, रश्मिका ने साउथ ही नहीं बॉलीवुड में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. 'पुष्पा' के बाद तो वह भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं.साउथ में अपनी जगह बनाने के बाद, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई है. एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में 'एनिमल' के बाद, इस साल छावा जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म दी थी.

. वहीं 2025 में रश्मिका की 'छावा' ही नहीं सलमान खान संग 'सिकंदर' भी रिलीज़ हुई थी. जहां 'छावा' 615.39 करोड़ की कमाई के साथ साल की सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है तो वहीं ​'सिकंदर' बेशक असफल रही, लेकिन इसने 129.95 करोड़ की कमाई के साथ 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. वहीं अब रश्मिका 'थामा' के साथ साल की अपनी तीसरी बॉलीवुड रिलीज़ के लिए तैयार हैं.

'थामा' से इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना

'थामा' के साथ रश्मिका मंदाना साल 2025 का एंड शानदार अंदाज़ में करने की उम्मीद कर रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस के पास बॉलीवुड फिल्मों के साथ एक ही साल में (फीमेल लीड के रूप में) 1000 करोड़ की कमाई करने वाली पहली अभिनेत्री बनकर इतिहास रचने का मौका है. वह पहले ही दो बॉलीवुड फिल्मों के साथ 745.34 करोड़ कमा चुकी हैं और इतिहास रचने के लिए उन्हें 254.66 करोड़ और चाहिए. मैडॉक की अपकमिंग फिल्म 'थामा' दिवाली की बड़ी रिलीज है और उम्मीद की जा रही है कि ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार करेगी.

रश्मिका की 2025 बॉलीवुड रिलीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन