हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनधनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल संग अपने 'तलाक' को ‘राइज एंड फॉल’ में किया था यूज? अर्जुन बिजलानी का चौंकाने वाला खुलासा

धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल संग अपने 'तलाक' को ‘राइज एंड फॉल’ में किया था यूज? अर्जुन बिजलानी का चौंकाने वाला खुलासा

Arjun Bijlani On Dhanashree Verma : धनश्री वर्मा ने राइज एंड फॉल शो के दौरान युजवेंद्र चहल संग अपने तलाक पर बात की थी. वहीं अब अर्जुन बिजलानी ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

जब धनश्री वर्मा राइज़ एंड फ़ॉल में थीं, तब वह अक्सर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से अपने तलाक के बारे में बात करती थीं. एक एपिसोड में, वह चहल पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए रो पड़ी थी. जहां कई लोगों को लगा कि धनश्री शो में अपने तलाक का इस्तेमाल कर रही हैं, वहीं अर्जुन उन्हें दिलासा देते नज़र आए. अब जब अर्जुन राइज़ एंड फॉल के विनर बन गए हैं, तो उन्होंने इस घटना के बारे में खुलकर बात की है.

धनश्री वर्मा ने ‘राइज एंड फॉल में युजवेंद्र संग तलाक का किया यूज?
हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, अर्जुन बिजलानी ने बताया, "वह रो रही थीं और अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बता रही थीं.  मैं उनकी बात सुन रहा था और शांति से अपनी राय दी क्योंकि यह एक नॉर्मल बातचीत थी." अभिनेता ने आगे कहा, "मैंने खेल के लिए कुछ नहीं किया. मेरे लिए, यह इम्पेथी का पल था. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की, मैं ऐसा कभी नहीं करता."

अर्जुन ने आगे कहा, "कभी-कभी लोग भूल जाते हैं कि कंप्टीटीव माहौल में भी, हम इंसान ही हैं. परवाह दिखाने को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "उसने काफ़ी कुछ कहा पार्टियों के बारे में और भी बहुत कुछ. मैं समझना चाहता हूं कि लड़कों का हैंग आउट करना और पार्टी करना इतना टैबू क्यों है? अगर वह झूठ भी बोल रही थी या खेल के लिए ऐसा कर रही थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो बस लिहाज़ दिखा रहा था."


धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल संग अपने 'तलाक' को ‘राइज एंड फॉल’ में किया था यूज? अर्जुन बिजलानी का चौंकाने वाला खुलासा

धनश्री ने चहल पर धोखा देने का आरोप लगाया था
धनश्री अक्सर राइज़ एंड फ़ॉल में अपने एक्स हसबैंड चहल के बारे में बात करती थीं. एक एपिसोड में, उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की, अपनी सगाई, शादी और आखिरकार अलग होने के बारे में डिटेल में बताया था. एक्टर अर्जुन बिजलानी से बात करते हुए, धनश्री ने कहा था, "यह प्यार और अरेंज मैरिज दोनों था. इसकी शुरुआत एक अरेंज मैरिज के रूप में हुई थी. असल में, वह बिना डेटिंग के शादी करना चाहते थे, और मैं ऐसी किसी योजना की भी कल्पना नहीं कर रही थी."

उन्होंने कहा कि चहल शुरू से ही उनके बारे में आश्वस्त थे, जबकि उन्हें समझाने की ज़रूरत थी. उन्होने कहा, "पूरे प्रोसेस में मिले प्यार की वजह से मैं श्योर हो गई. अगस्त में हमारा रोका (सगाई) हुआ और फिर दिसंबर में हमारी शादी हुई. उस दौरान, मैं उनके साथ ट्रैवल करती रही और हम साथ रहे. मुझे उनके बिहेव में हल्के-फुल्के बदलाव दिखाई देने लगे थे. जब लोग किसी चीज़ को चाहते हैं और जब वह उन्हें मिलती है, तो उनके व्यवहार में बहुत अंतर होता है."


धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल संग अपने 'तलाक' को ‘राइज एंड फॉल’ में किया था यूज? अर्जुन बिजलानी का चौंकाने वाला खुलासा

मैंने उसे बदलते हुए देखा’
इन बदलावों को महसूस करने के बावजूद, धनश्री ने कहा कि उन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की थी. धनश्री ने कहा, "हालाँकि मैंने उसे बदलते देखा, फिर भी मैंने उस पर और रिश्ते पर भरोसा रखा. मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आस-पास के लोगों को बहुत ज़्यादा मौके देना पसंद करती हूं. लेकिन आखिरकार, मैं इससे उबर गई, मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की और अपना सौ प्रतिशत दिया. मैं हमेशा उसके लिए कंसर्न रहूंगी; इतना मैं गारंटी दे सकती हूं."

 

Published at : 18 Oct 2025 09:49 AM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Arjun Bijlani Yuzvendra Chahal Rise And Fall
