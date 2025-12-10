हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअपारशक्ति खुराना की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देती हैं एक्ट्रेसेस को मात

अपारशक्ति खुराना की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देती हैं एक्ट्रेसेस को मात

Aparshakti Khurana Wife 10 Photos: आज हम एक्टर अपारशक्ति खुराना की पत्नी की बात कर रहे है. वो अक्सर अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. आइए देखते है उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 12:41 PM (IST)
Aparshakti Khurana Wife 10 Photos: आज हम एक्टर अपारशक्ति खुराना की पत्नी की बात कर रहे है. वो अक्सर अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. आइए देखते है उनकी तस्वीरें.

अपारशक्ति खुराना भले ही अपनी शानदार एक्टिंग से लाइमलाइट में रहते हों, लेकिन उनकी पत्नी आकृति आहुजा भी खूबसूरती और स्टाइल में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली आकृति की तस्वीरें फैन्स के बीच खूब पसंद की जाती हैं. वो अपने एलीगेंट लुक्स हर बार लोगों का ध्यान खींच लेती हैं. तो चलिए देखते हैं आकृति आहुजा की 10 खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
अपारशक्ति खुराना ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृति आहूजा से 7 सितंबर, 2014 में शादी की थी. दोनों की मुलाकात चंडीगढ़ की एक डांस क्लास में हुई थी और वो लंबे समय तक डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंध गए.
अपारशक्ति खुराना ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृति आहूजा से 7 सितंबर, 2014 में शादी की थी. दोनों की मुलाकात चंडीगढ़ की एक डांस क्लास में हुई थी और वो लंबे समय तक डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंध गए.
2/10
ये कपल आज एक बच्चे के पेरेंट्स हैं. दोंनों ने साल 2021 में अपनी लाडली बेटी का वेलकम किया.
ये कपल आज एक बच्चे के पेरेंट्स हैं. दोंनों ने साल 2021 में अपनी लाडली बेटी का वेलकम किया.
3/10
अपारशक्ति अक्सर अपनी वाइफ के साथ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिसे फैंस का भी खूब प्यार मिलता है.
अपारशक्ति अक्सर अपनी वाइफ के साथ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिसे फैंस का भी खूब प्यार मिलता है.
4/10
उनकी पत्नी आकृति भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. आए दिन वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं, जिस पर फैंस दिल हार बैठते हैं.
उनकी पत्नी आकृति भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. आए दिन वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं, जिस पर फैंस दिल हार बैठते हैं.
5/10
बता दें आकृति खूबसूरती के मामलें में एक्ट्रेसेस को भी मात दे देती हैं. उनका हर एक अंदाज सबसे अलग होता है.
बता दें आकृति खूबसूरती के मामलें में एक्ट्रेसेस को भी मात दे देती हैं. उनका हर एक अंदाज सबसे अलग होता है.
6/10
आकृति हर एक लुक में कहर ढाती हैं. उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स की चर्चा अक्सर सोशल मीडिया पर होती हैं.
आकृति हर एक लुक में कहर ढाती हैं. उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स की चर्चा अक्सर सोशल मीडिया पर होती हैं.
7/10
आकृति इस वेस्टर्न लुक में बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रही हैं. उन्होंने मरमेड स्कर्ट के साथ स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है. लुक को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने सटल मेकअप किया और बन बनाया है.
आकृति इस वेस्टर्न लुक में बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रही हैं. उन्होंने मरमेड स्कर्ट के साथ स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है. लुक को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने सटल मेकअप किया और बन बनाया है.
8/10
इस फोटो में आकृति हाई स्लिट कट गाउन में नजर आ रही हैं. उन्होंने मैचिंग हील्स भी कैरी की. इस लुक वो कमाल की लग रही हैं.
इस फोटो में आकृति हाई स्लिट कट गाउन में नजर आ रही हैं. उन्होंने मैचिंग हील्स भी कैरी की. इस लुक वो कमाल की लग रही हैं.
9/10
आकृति वेस्टर्न के अलावा ट्रेडिशनल में भी कहर ढाती हैं. इस पिंक कलर के सूट में वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
आकृति वेस्टर्न के अलावा ट्रेडिशनल में भी कहर ढाती हैं. इस पिंक कलर के सूट में वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
10/10
इस फोटो में आकृति साड़ी पहने नजर आ रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स करके उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
इस फोटो में आकृति साड़ी पहने नजर आ रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स करके उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
Published at : 10 Dec 2025 12:41 PM (IST)
Tags :
Aparshakti Khurana Akriti Khurana

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Visa: ट्रंप का भारतीयों के खिलाफ बड़ा एक्शन? अमेरिका ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा, विदेश विभाग बोला- अब नहीं रुकेंगे...
US Visa: ट्रंप का भारतीयों के खिलाफ बड़ा एक्शन? अमेरिका ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा, विदेश विभाग बोला- अब नहीं रुकेंगे...
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
इंडिया
Mughal Emperor: मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव सुधार पर वार-पलटवार, कोहराम का 'कच्चा चिट्ठा' IndiGo ने क्यों दिया गच्चा?
Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Visa: ट्रंप का भारतीयों के खिलाफ बड़ा एक्शन? अमेरिका ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा, विदेश विभाग बोला- अब नहीं रुकेंगे...
US Visa: ट्रंप का भारतीयों के खिलाफ बड़ा एक्शन? अमेरिका ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा, विदेश विभाग बोला- अब नहीं रुकेंगे...
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
इंडिया
Mughal Emperor: मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
नौकरी
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
जनरल नॉलेज
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget