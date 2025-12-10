एक्सप्लोरर
अपारशक्ति खुराना की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देती हैं एक्ट्रेसेस को मात
Aparshakti Khurana Wife 10 Photos: आज हम एक्टर अपारशक्ति खुराना की पत्नी की बात कर रहे है. वो अक्सर अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. आइए देखते है उनकी तस्वीरें.
अपारशक्ति खुराना भले ही अपनी शानदार एक्टिंग से लाइमलाइट में रहते हों, लेकिन उनकी पत्नी आकृति आहुजा भी खूबसूरती और स्टाइल में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली आकृति की तस्वीरें फैन्स के बीच खूब पसंद की जाती हैं. वो अपने एलीगेंट लुक्स हर बार लोगों का ध्यान खींच लेती हैं. तो चलिए देखते हैं आकृति आहुजा की 10 खूबसूरत तस्वीरें.
Published at : 10 Dec 2025 12:41 PM (IST)
Tags :Aparshakti Khurana Akriti Khurana
