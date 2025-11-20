बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘तेरे इश्क में’ को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं. इस बीच उन्होंने अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया को रोमांटिक अंदाज में बर्थडे विश किया. दोनों की फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

कृति ने कबीर बहिया को विश किया बर्थडे

कृति सेनन ने कबीर बहिया के बर्थडे पर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में वो कबीर बहिया के साथ सेल्फी लेती हुई नजर आई. जिसमें दोनों कैमरे में देखकर स्माइल करते हुए दिखाई दिए. इस फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कबीर के लिए एक स्पेशल नोट लिखा.





कृति ने फोटो के साथ लिखा खास नोट

कृति ने फोटो के कैप्शन में लिखा है, ‘जन्मदिन मुबारक हो उस व्यक्ति को जिसके साथ मैं बेवकूफ बन सकती हूं. ये दुनिया आपके अच्छे दिल को कभी ना बदले...’ कृति ने फोटो के साथी रेड हार्ट और हंसने वाली इमोजी भी बनाई है. इस फोटो में कृति ग्रीन कलर के आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

कब शुरू हुई दोनों के अफेयर की चर्चा?

कृति और कबीर के अफेयर की चर्चा तब शुरू हुई. जब दोनों को एक वेकेशन पर साथ देखा गया. इसके बाद कबीर कृति सेनन के घर दिवाली पार्टी में भी पहुंचे थे. फिर दोनों एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में साथ नजर आए. वहीं हाल ही में कृति टॉक शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ में पहुंचीं थी. जहां उन्होनें कहा, ‘उनका क्रश इंडस्ट्री से नहीं है..’

View this post on Instagram A post shared by Aanand L Rai (@aanandlrai)

कृति सेनन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन जल्द ही साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर धनुष के साथ फिल्म ‘तेरे इश्क में’ में नजर आने वाली हैं. फिल्म को आनंद एल राय द्वारा निर्देशित किया गया है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके बाद कृति सेनन एक्टर शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ ‘कॉकटेल 2’ में भी नजर आने वाली हैं.

ये भी पढ़ें -

'धुरंधर' की हिंसा पर उठे सवाल तो भड़कीं सौम्या टंडन, बोलीं- ‘हर किसी को खुश नहीं कर सकते’