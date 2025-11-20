हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'धुरंधर' की हिंसा पर उठे सवाल तो भड़कीं सौम्या टंडन, बोलीं- 'हर किसी को खुश नहीं कर सकते'

Saumya Tandon On Dhurandhar Violence: सौम्या टंडन ने फिल्म 'धुरंधर' में दिखाई गई वॉयलेंस पर बात की. एक्ट्रेस ने कहा, 'आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते...'

By : सखी चौधरी | Updated at : 20 Nov 2025 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर बॉलीवुड से लेकर फैन्स तक चर्चाएं तेज हैं. इस फिल्म के धांसू एक्शन और बेशुमार हिंसक सीन्स को लेकर अलग अलग लोग अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं. अब इसी बीच फिल्म में अहम किरदार निभा रही सौम्या टंडन ने इन आलोचना के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने रणवीर और अक्षय खन्ना के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया.

सभी लोगों को खुश नहीं किया जा सकता

इसे लेकर सौम्या टंडन ने कहा कि, ‘कुछ लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, कुछ नहीं देखते. कुछ लोगों को एक्शन मूवी पसंद है और कुछ इसे नापसंद करते हैं. लेकिन आप सामान्य तौर पर देखें तो ये तय है कि आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते. आपको ये अच्छा लगता है तो जाइए और देखिए. ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो वो चीज मार्केट में ही ना आए.’

मैं दिखावे का समर्थन नहीं करूंगी

इसे लेकर आगे बात करते हुए सौम्या टंडन ने कहा कि, ‘मुझे लगता कि अगर फिल्म में मारधाड़ और एक्शन सीक्वेंस बिना सिर पैर के हैं और स्टोरी से कनेक्ट नहीं करते तो ये गलत होगा. लेकिन अगर ये स्टोरी की डिमांड है और नैचुरल तरीके से होता है तो फिर ये जरूरी है और धुरंधर के एक्शन सीक्वेंस ऐसे ही पिरोये गए हैं.’

अक्षय खन्ना एक धुरंधर एक्टर हैं

वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ काम करने के अनुभव को लेकर भी सौम्या टंडन ने बात की. उन्होंने कहा कि वो जब शूटिंग करते हैं तो एक तरह का जादू स्क्रीन पर बिखेर देते हैं. तब आपको पता चलता है कि आप जिसके साथ खड़े हैं काम कर रहे हैं, वो खुद एक धुरंधर है.

रणवीर प्यारे और सपोर्टिंग एक्टर हैं

वहीं रणवीर को लेकर सौम्या ने कहा कि ये फिल्म उनके लिए भी बहुत अहम और मुश्किल रही. उन्होंने इस फिल्म के लिए जीतोड़ मेहनत की है. इस फिल्म में सीन्स के लिए बेहद ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी. हमारी थोड़ी बात हुई लेकिन वो बेहद कम बोलते थे, शायद वो शूटिंग के लिए अपनी एनर्जी बचा रहे थे. वो बहुत ही प्यारे और सपोर्टिंग एक्टर हैं.

तमन्ना भाटिया की 10 तस्वीरें: परफेक्ट फिगर से कहर ढहाती हैं एक्ट्रेस, यहां देखें उनके दिलकश अवतार

 

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 20 Nov 2025 06:33 PM (IST)
Soumya Tandon Bollywood Ranveer SIngh Dhurandhar
