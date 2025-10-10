हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SSKTK BO Day 8: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ धीमी रफ्तार के बावजूद कर गई खेल! 8वे दिन वसूल डाला आधा बजट, जानें-टोटल कलेक्शन

SSKTK BO Day 8: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. हालांकि ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर ठंडा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 8वें दिन इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 10 Oct 2025 06:09 AM (IST)
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आठ दिन हो गए हैं. पहले वीकेंड पर शानदार परफॉर्म करने के बाद इस फिल्म की कमाई हर गुजरते दिन के साथ धीरे-धीरे गिरती जा रही है. दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद तो ये और ज्यादा मंदी का शिकार हो गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के दूसरे गुरुवार यानी 8वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 8वें दिन कितनी की कमाई?
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है. वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ स्टारर ये फिल्म 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस रोमकॉम को ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से मुकाबला करना प़ड़ा. जहां कांतारा चैप्टर  बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है तो वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ भी इस मजबूत फिल्म के आगे बॉक्स ऑफिस पर डटे रहने की कोशिश कर रही है. हालांकि इसकी कमाई काफी लुढ़क गई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने पहले दिन 9.25 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इसने 5.5 करोड़ जुटा लिए. तीसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़ी और इसका कलेक्शन 7.5 करोड़ रुपये रहा. वहीं चौथे दिन इसने 7.75 करोड़ कमाए और 5वें दिन का कलेक्शन 3.25 करोड़, 6ठे दिन भी 3.25 करोड़ और 7वें दिन का कलेक्शन 2.25 करोड़ रहा.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 8वें दिन 2 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की 8 दिनों की कुल कमाई अब 40.75 करोड़ रुपये हो गई है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 8 दिन में वसूला आधा बजट
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है. हालांकि इसने रिलीज के 8 दिनों में अपना आधा बजट वसूल कर लिया है. बता दें कि इस फिल्म की लागत 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है और रिलीज के 8वें दिन इसने 40.75 करोड़ की कमाई की है. वहीं मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म के कलेक्शन में वीकेंड पर तेजी आएगी और ये अपने बजट वसूलने के करीब पहुंच जाएगी. अब देखने वाली बात होगी कि कांतारा चैप्टर 1 के आगे ये फिल्म वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

 

 

Published at : 10 Oct 2025 05:55 AM (IST)
