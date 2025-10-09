हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: ओटीटी पर धमाकेदार है ये फ्राइडे, रिलीज हो ‘मिराई’ से ‘नैना मर्डर केस’ तक, वीकेंड पर आ जाएगा मजा

Friday OTT Release: ओटीटी पर धमाकेदार है ये फ्राइडे, रिलीज हो ‘मिराई’ से ‘नैना मर्डर केस’ तक, वीकेंड पर आ जाएगा मजा

Friday OTT Releases October 10: इस फ्राइडे को ओटीटी पर एक बार फिर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. दरअसल तमाम प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

हर हफ्ते की तरह इस फ्राइडे भी ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट की तगड़ी डोज मिलने वाल है. दरअसल इस बार फैटेंसी एक्शन थ्रिलर से लेकर मर्डर मिस्ट्री और रोमांटिक सीरीज रिलीज हो रही है जो आपके वीकेंड को घर बैठे धमाकेदार बनाने वाली हैं. तो चलिए इस शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज होर रही नई फिलमों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां जान लेते हैं.

सर्च द नैना मर्डर केस
सर्च द नैना मर्डर केस एक ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर है. ये एक वेटरेन पुलिस अधिकारी, एसीपी संयुक्ता दास की लाइफ पर बेस्ड है, जो एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में तब उलझ जाती है जब एक लड़की एक राजनेता की कार में मृत पाई जाती है. समय बीतने के साथ, क्या वह इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती है? कोंकणा सेन शर्मा स्टारर ये फिल्म डेनिश क्राइम ड्रामा, द किलिंग से इंस्पायर है. सर्च द नैना मर्डर केस 10 अक्टूबर, शुक्रवार को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है.

ओल्ड मनी
ओल्ड मनी एक रोमांटिक तुर्की ड्रामा है जो एक सेल्फ-मेड मुगल उस्मान और एक ओल्ड मनी डिप्लोमैट निहाल की लव स्टोरी और पावर स्ट्रग्ल पर बेस्ड है. इस्तांबुल में सेट की गई इस सीरीज़ में असली एनवर, एंगिन अक्यूरेक और सेरकान अल्तुनोरक प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इस ड्रामा को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 10 अक्टूबर, शुक्रवार से देख सकते हैं.

द लास्ट फ्रंटियर
अलास्का के जंगल में एक प्रिजन ट्रांसपोर्ट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और फ्रैंक रेमनिक नाम का एक अकेला अमेरिकी मार्शल खुद को एक अजीब सिचुएशन में पाता है. क्या वह भागे हुए कैदियों को पकड़कर अपनी कम्यूनिटी की रक्षा कर पाएगा? ये जानने के लिए आप द लास्ट फ्रंटियर को 10 अक्टूबर से एप्पल टीवी+ पर एंजॉट कर सकते हैं.

द वुमन इन केबिन 10
ये जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर रूथ वेयर के नॉवेल पर बेस्ड है. ये एक ट्रैवल जर्नलिस्ट, लॉरा ब्लैकलॉक की कहानी है, जिसका मानना ​​है कि उसने एक लग्ज़री क्रूज़ जहाज की पहली यात्रा के दौरान एक यात्री को जहाज से पानी में फेंके जाते हुए देखा था. हालांकि, जब सभी पैसेंजर्स और क्रू के सदस्यों का पता चलता है, तो उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठता है, और आखिरकार वह इस मिस्ट्री को सॉल्व करने लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकती है. द वुमन इन केबिन 10 को इस फ्राइडे से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

मिराई
यह तेलुगु भाषा की फिक्शनल एक्शन थ्रिलर वेधा नाम के एक अनाथ की कहानी है, जिसकी लाइफ तब उथल-पुथल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे नौ पवित्र ग्रंथों को एक उभरते हुए डार्क लॉर्ड से बचाना है, जो इन प्राचीन ग्रंथों का इस्तेमाल ईश्वर जैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहता है. मिराई को इस शुक्रवार, 10 अक्टूबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर देखा जा सकता है.

कुरुक्षेत्र
एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत, पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के एपिक युद्ध पर बेस्ड है. 18 दिनों के युद्ध के दौरान यूनिक प्रिस्पेक्टिव बताए गए हैं, जिसमें पर्सनल राइवलरी, मोरल कॉम्पलैक्सिटी और युद्ध की इमोशनल चीजों पर भी फोकस किया गया है. इसे 10 अक्टूबर, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

 

 

Published at : 09 Oct 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
Kurukshetra Mirai Search The Naina Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Coldrif Cough Syrup: कफ सिरप कांड में 20 बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन, दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार
कफ सिरप कांड में 20 बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन, दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान के साथ गठबंधन को लेकर जन सुराज ने रख दी बड़ी शर्त, जानिए क्या कहा
चिराग पासवान के साथ गठबंधन को लेकर जन सुराज ने रख दी बड़ी शर्त, जानिए क्या कहा
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Garba Violence: Bulldozer Action: Gandhinagar में उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
Bihar Elections: BJP की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, JDU की बैठक आज |
Seat Sharing: Chirag Paswan ने बुलाई Emergency Meeting, 36 सीटों की मांग!
Poisonous Syrup Case: ज़हरीली 'Cough Syrup' का मालिक Ranganathan Govindan Chennai से गिरफ्तार
J&K Security Review: गृह मंत्री Amit Shah की Delhi में High-Level बैठक आज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Coldrif Cough Syrup: कफ सिरप कांड में 20 बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन, दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार
कफ सिरप कांड में 20 बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन, दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान के साथ गठबंधन को लेकर जन सुराज ने रख दी बड़ी शर्त, जानिए क्या कहा
चिराग पासवान के साथ गठबंधन को लेकर जन सुराज ने रख दी बड़ी शर्त, जानिए क्या कहा
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
भोजपुरी सिनेमा
शादी के बाद भी अक्षरा सिंह के साथ रहते थे पवन सिंह? ज्योति सिंह बोली- कोई पत्नी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी
शादी के बाद भी अक्षरा सिंह के साथ रहते थे पवन सिंह? ज्योति सिंह बोली- कोई पत्नी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी
ट्रेंडिंग
भारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स
भारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स
लाइफस्टाइल
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
हेल्थ
गलत खानपान से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर, आज ही कर लें इन चीजों से परहेज
गलत खानपान से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर, आज ही कर लें इन चीजों से परहेज
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget