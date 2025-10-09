हर हफ्ते की तरह इस फ्राइडे भी ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट की तगड़ी डोज मिलने वाल है. दरअसल इस बार फैटेंसी एक्शन थ्रिलर से लेकर मर्डर मिस्ट्री और रोमांटिक सीरीज रिलीज हो रही है जो आपके वीकेंड को घर बैठे धमाकेदार बनाने वाली हैं. तो चलिए इस शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज होर रही नई फिलमों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां जान लेते हैं.

सर्च द नैना मर्डर केस

सर्च द नैना मर्डर केस एक ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर है. ये एक वेटरेन पुलिस अधिकारी, एसीपी संयुक्ता दास की लाइफ पर बेस्ड है, जो एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में तब उलझ जाती है जब एक लड़की एक राजनेता की कार में मृत पाई जाती है. समय बीतने के साथ, क्या वह इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती है? कोंकणा सेन शर्मा स्टारर ये फिल्म डेनिश क्राइम ड्रामा, द किलिंग से इंस्पायर है. सर्च द नैना मर्डर केस 10 अक्टूबर, शुक्रवार को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है.

ओल्ड मनी

ओल्ड मनी एक रोमांटिक तुर्की ड्रामा है जो एक सेल्फ-मेड मुगल उस्मान और एक ओल्ड मनी डिप्लोमैट निहाल की लव स्टोरी और पावर स्ट्रग्ल पर बेस्ड है. इस्तांबुल में सेट की गई इस सीरीज़ में असली एनवर, एंगिन अक्यूरेक और सेरकान अल्तुनोरक प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इस ड्रामा को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 10 अक्टूबर, शुक्रवार से देख सकते हैं.

द लास्ट फ्रंटियर

अलास्का के जंगल में एक प्रिजन ट्रांसपोर्ट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और फ्रैंक रेमनिक नाम का एक अकेला अमेरिकी मार्शल खुद को एक अजीब सिचुएशन में पाता है. क्या वह भागे हुए कैदियों को पकड़कर अपनी कम्यूनिटी की रक्षा कर पाएगा? ये जानने के लिए आप द लास्ट फ्रंटियर को 10 अक्टूबर से एप्पल टीवी+ पर एंजॉट कर सकते हैं.

द वुमन इन केबिन 10

ये जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर रूथ वेयर के नॉवेल पर बेस्ड है. ये एक ट्रैवल जर्नलिस्ट, लॉरा ब्लैकलॉक की कहानी है, जिसका मानना ​​है कि उसने एक लग्ज़री क्रूज़ जहाज की पहली यात्रा के दौरान एक यात्री को जहाज से पानी में फेंके जाते हुए देखा था. हालांकि, जब सभी पैसेंजर्स और क्रू के सदस्यों का पता चलता है, तो उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठता है, और आखिरकार वह इस मिस्ट्री को सॉल्व करने लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकती है. द वुमन इन केबिन 10 को इस फ्राइडे से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

मिराई

यह तेलुगु भाषा की फिक्शनल एक्शन थ्रिलर वेधा नाम के एक अनाथ की कहानी है, जिसकी लाइफ तब उथल-पुथल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे नौ पवित्र ग्रंथों को एक उभरते हुए डार्क लॉर्ड से बचाना है, जो इन प्राचीन ग्रंथों का इस्तेमाल ईश्वर जैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहता है. मिराई को इस शुक्रवार, 10 अक्टूबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर देखा जा सकता है.

कुरुक्षेत्र

एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत, पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के एपिक युद्ध पर बेस्ड है. 18 दिनों के युद्ध के दौरान यूनिक प्रिस्पेक्टिव बताए गए हैं, जिसमें पर्सनल राइवलरी, मोरल कॉम्पलैक्सिटी और युद्ध की इमोशनल चीजों पर भी फोकस किया गया है. इसे 10 अक्टूबर, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.