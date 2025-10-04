हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: क्या हिट हो पाएगी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'? आज की कमाई किस ओर कर रही इशारा

Box Office: क्या हिट हो पाएगी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'? आज की कमाई किस ओर कर रही इशारा

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 3: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन कमाई में लंबी छलांग लगाती दिख रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 04 Oct 2025 06:06 PM (IST)
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के सामने आई. फिल्म ने ओपनिंग डे पर दशहरा की छुट्टी का फायदा उठाते हुए ठीकठाक प्रदर्शन कर लिया.

हालांकि, फिल्म की कमाई दूसरे दिन घटी, लेकिन तीसरे दिन यानी आज फिल्म की कमाई में आज फिर से उछाल आया है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे दिन की कमाई 5.5 करोड़ रही. वहीं तीसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ है. फिल्म ने 6:05 बजे तक 4.23 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.

सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म का टोटल कलेक्शन 18.98 करोड़ रुपये हो चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सियासत डॉट कॉम के मुताबिक, फिल्म को 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. तो वहीं सैक्निल्क के मुताबिक इस रोमांटिक कॉमेडी ने 2 दिनों में 21.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. यानी फिल्म अपने बजट का 33 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा निकाल चुकी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neel (@just_neel_things)

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा

फिल्म के बजट का दोगुना कमाने के बाद ही फिल्म को हिट माना जा सकता है. इस हिसाब से फिल्म को 120 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना होगा. हालांकि, सिनेमाहॉल में 'कांतारा चैप्टर 1' की वजह से फिल्म को कड़ी टक्कर मिल रही है.

फिर भी सैटरडे को फिलम की कमाई में इजाफा दिखाता है कि वीकेंड के आखिरी दिन यानी संडे को फिल्म अपने बजट का ठीकठाक हिस्सा रिकवर कर सकती है.

बता दें कि शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ही नहीं बल्कि रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी कॉमेडी करते दिखे हैं.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 04 Oct 2025 05:45 PM (IST)
Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection
