साल 2022 में आई ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' की प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर रिलीज किया गया. फिल्म ने रिलीज होते ही साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बना दिया.

दूसरा दिन खत्म होते-होते फिल्म की कमाई 100 करोड़ के पार पहुंच गई. ये कमाई हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु समेत दूसरी भाषाओं में जोड़कर हुई. अब आज फिल्म को थिएटर्स में तीसरा दिन है तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने तीसरे दिन अब तक कितनी कमाई कर ली है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 46 करोड़ रही. तो वहीं तीसरे दिन 5:10 बजे तक ऋषभ शेट्टी की फिल्म 26.32 करोड़ रुपये का बिजनेस करते हुए टोटल 133.17 करोड़ रुपये बटोर चुकी है.

'कांतारा चैप्टर 1' के नाम इतने सारे रिकॉर्ड

फिल्म इस साल रिलीज हुई कन्नड़ सिनेमा की सभी टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में से सिर्फ 'महावतार नरसिम्हा' (250.29 करोड़) को छोड़कर सभी को पीछे कर चुकी है.

इतना ही नहीं ये फिल्म बॉलीवुड की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में से 'जॉली एलएलबी 3' (104.1 करोड़), सिकंदर (110.36 करोड़) और स्काई फोर्स (113.62 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है. अब फिल्म का अगला टारगेट आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' है जिसने 166.19 करोड़ रुपये का लाइफटाइम बिजनेस किया था.

'कांतारा चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, वर्ल्डवाइड 87.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन एक ही दिन में कर लिया था. फिल्म की दूसरे दिन की वर्ल्डवाइड कमाई अभी सामने नहीं आई है. कमाई का डेटा अपडेट होते ही स्टोरी को अपडेट किया जाएगा.

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने हजारों साल पुरानी किवदंतियों के देवताओं पर बनाया है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. ज्यादातर रिव्यूवर्स और दर्शक फिल्म के क्लाइमैक्स और विजुअल्स की तारीफ कर रहे हैं. इस फिल्म में डायरेक्टर और लीड एक्टर दोनों का रोल ऋषभ ने निभाया है. उनके अलावा फिल्म में रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी हैं.