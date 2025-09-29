हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SSKTK Advance Booking Day 1:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज से पहले मचाया धमाल! जानें- एडवांस बुकिंग में कितना कर डाला कलेक्शन

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari advance booking Day 1: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. चलिए जानते हैं इसने प्री टिकट सेल में कितनी कमाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Sep 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अपनी ओटीटी रिलीज़ 'बवाल' के बाद रोमांटिक कॉमेडी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में फिर से साथ आए हैं. ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है. इसके ट्रेलर और गानों को खूब सराहा गया है, लेकिन असली चुनौती ऋषभ शेट्टी अभिनीत 'कंतारा: चैप्टर 1' के साथ स्क्रीन क्लैश है. वरुण ने खुद माना है कि अपकमिंग 'कांतारा प्रीक्वल' एक "बड़ी फिल्म" है और क्लैश के कारण, स्क्रीन वॉर शुरू हो गया है, जिसमें दोनों ही हिंदी बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शोकेसिंग की मांग कर रहे हैं. इस फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है?

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ इस गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, शशांक खेतान द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक ड्रामा की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है हालांकि ये प्री टिकट सेल में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है.

  • सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की 2डी फॉर्मेट में भारत में अब तक 5 हजार 188 टिकटों की सेल हुई है.
  • इसी के साथ इसने बिना ब्लॉक सीटों के फिलहाल 26.97 लाख रुपये की कमाई कर ली है.
  • वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसका प्री टिकट सेल में कलेक्शन 1.01 करोड़ रुपये हुआ है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
करण जौहर द्वारा निर्मित, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में मनोरंजन का ऐसा तड़का है जो न केवल यंग दर्शकों को, बल्कि फैमिली ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकता है. निर्माताओं के लिए एकमात्र चिंता इसकी+ 'वर्ड ऑफ माउथ' होगा, अगर फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो वीकेंड ममें इसके कलेक्शन में तुरंत बढ़ोतरी होने की संभावना है और चार दिनों के टाइम पीरियड में यह अच्छी कमाई कर सकती है.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए ये रोमांटिक ड्रामा 10.50 करोड़ रुपये से 12.50 करोड़ रुपये के बीच डबल डिजीट में ओपनिंग कर सकती है.  हालांकि असली आंकड़े तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही सामने आ पाएंगे.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की स्टार कास्ट
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के अलावा, फिल्म में सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल ने भी अहम रोल प्ले किया है.  इस फिल्म से वरुण धवन रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर में वापसी कर रहे हैं, जो उनका कम्फर्ट ज़ोन है. देखना  सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का भविष्य हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि इसकी सफलता रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर को काफी हद तक पटरी पर ला देगी. 

 

 

Published at : 29 Sep 2025 08:19 AM (IST)
Sanya Malhotra Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
