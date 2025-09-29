Jolly LLB 3 BO Day 10: ‘जॉली एलएलबी 3' ने दूसरे वीकेंड पर उड़ाया गर्दा, साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म बनने से है इंचभर दूर
Jolly LLB 3 BO Day 10:अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘जॉली एलएलबी 3' ने दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. ये फिल्म अब 100 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा ‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. 19 सितंबर 2025 को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने न केवल दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है, बल्कि अन्य बड़ी रिलीज़ से कड़े कंप्टीशन के बावजूद शानदार ग्रोथ भी दर्ज कराई है. मोस्ट पॉपुलर जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज़ी की तीसरी किस्त में दोनों जॉली यानी पहली किस्त से अरशद वारसी और दूसरी किस्त से अक्षय कुमार एक साथ नज़र आ रहे हैं और खूब धमाल मचा रहे हैं. ह्यूमर, कोर्टरूम ड्रामा और जबरदस्त डायलॉग्स के ब्लेंड की वजह से ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है और खूब कमाई भी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के दूसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है?
‘जॉली एलएलबी 3’ ने दूसरे रविवार कितनी की कमाई?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. हालांकि इसे अब पवन कल्याण और इमरान हाशमी की ओजी से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है बावूजद इसके ‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और अच्छी कमाई भी कर रही है. दूसरे वीकेंड पर तो इसने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है. इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘जॉली एलएलबी 3’ ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद 8वें दिन इस फिल्म ने 3.75 करोड़ कमाए. वहीं 9वें दिन फिल्म ने 66.67 फीसदी का उछाल दिखाते हुए 6.25 करोड़ की कमाई की.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 5.83 करोड़ कमाए हैं.
- इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ की 10 दिनों की कुल कमाई अब 90.08 करोड़ रुपये हो गई है.
अक्षय कुमार अपनी फिल्म का तोड़ने वाले हैं रिकॉर्ड
फ़िलहाल, अक्षय कुमार की तीन फिल्में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 बॉलीवुड फ़िल्मों की लिस्ट में शामिल हैं. इनमें हाउसफुल 5 लिस्ट में 198.41 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ पांचवे नबर पर है जबकि स्काई फ़ोर्स 134.93 करोड़ की कमाई के साथ लिस्ट में 8वें नंबर पर है. वहीं केसरी चैप्टर 2 भारत में 94.48 करोड़ की कमाई के साथ साल की दसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म है. वहीं अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज ‘जॉली एलएलबी 3’ ने 90.08 करोड़ की कमाई कर ली है और ये केसरी चैप्टर 2 को मात देने से सिर्फ़ 4.48 करोड़ की दूरी पर है. केसरी 2 को पछाड़ते ही ‘जॉली एलएलबी 3’ साल 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 10वीं फिल्म बन जाएगी. गौरतलब है कि किसी एक्टर के लिए साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों की लिस्ट में तीन पोजिशन पर काबिज होना बहुत रेयर है.
2025 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई अक्षय कुमार की सभी फ़िल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (भारत का नेट कलेक्शन)
- हाउसफुल 5: 198.41 करोड़
- स्काई फ़ोर्स: 134.93 करोड़
- केसरी चैप्टर 2: 94.98 करोड़
- जॉली एलएलबी 3: 90.08 करोड़* (10 दिनों में)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL