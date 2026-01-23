'धर्मेंद्र जी का बेटा', सनी देओल ने 'बॉर्डर 2' से दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि

सनी देओल की बॉर्डर 2 फाइनली आज सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है. फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिलीज के कुछ ही घंटों में फिल्म ने धूम मचा दी है और सोशल मीडिया पर लोगो ने भी इसके शानदार रिव्यू शेयर शेयर कर रहे हैं. लोग इस फिल्म को साल की पहली ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं. वहीं लोग सनी देओल की दमदार एक्टिंग के एक बार फिर मुरीद हो गए हैं.इन सबके बीच सनी देओल ने अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को बॉर्डर 2 में श्रद्धांजलि देकर लोगो के दिलों को छू लिया है.

सनी ने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को दी बॉर्डर 2 में श्रद्धांजलि

बता दें जो लोग बॉर्डर 2 की शुरुआती स्क्रीनिंग देखने के लिए थिएटर में आए थे, वे बॉलीवुड के दिवंगत लेजेंड धर्मेंद्र को एक दिल को छू लेने वाली पर्सनल श्रद्धांजलि देखकर हैरान रह गए. दरअसल दिवंगत एक्टर के फ़ैन यह देखकर बहुत खुश हुए कि उनके बेटे, सनी देओल ने टाइटल क्रेडिट में खुद को 'सनी देओल (धर्मेंद्र जी का बेटा)' के तौर पर पेश करके अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी.

धर्मेंद्र से 'बॉर्डर' के लिए इंस्पायर हुए थे सनी देओल

धर्मेंद्र का नवंबर में, उनके 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले निधन हो गया था. अपने पिता के निधन के बाद, देओल ने 'बॉर्डर' फ़्रैंचाइज़ी से अपने गहरे इमोशनल कनेक्शन के बारे में बात की थी और बताया था कि कैसे धर्मेंद्र के काम ने उन्हें सीक्वल पर काम शुरू करने के लिए इंस्पायर किया था.

अपने पिता की वॉर फ़िल्म 'हकीकत' का अपनी सिनेमाई सफर पर असर मानते हुए, उन्होंने बीएसएफ जवानों को दिए एक बयान में कहा था, “मैंने बॉर्डर इसलिए की क्योंकि जब मैंने अपने पिता की फ़िल्म 'हकीकत' देखी, तो मुझे वह बहुत पसंद आई. मैं तब बच्चा था. इसलिए, जब मैं एक्टर बना, तो मैंने अपने पिता की फ़िल्म जैसी ही एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया.” उन्होंने आगे कहा, "मैंने जे.पी. दत्ता से बात की, और हमने लोंगेवाला सब्जेक्ट पर एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया, जो हमारे दिल के बहुत करीब है और आप सभी के दिलों में बसती है."

सनी देओल की 'बॉर्डर' का युवाओं पर पड़ा असर

एक्टर ने इस बात पर भी बात की कि वॉर फिल्म का दर्शकों पर, खासकर उनके युवा दर्शकों पर क्या असर हुआ और कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह लोगों को आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होने के लिए इंस्पायर करेगी. देओल ने कहा, "मैं जहाँ भी जाता हूं, मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे युवाओं को इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि वे आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होने का फैसला करेंगे. जब भी मैं उनसे मिलता हूं, वे मुझे बताते हैं कि मेरी फिल्म देखने के बाद उन्होंने आर्मी में शामिल होने का फैसला किया."

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन

गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड के ठीक समय पर रिलीज़ हुई 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही अच्छी शुरुआत कर ली है, इस फिल्म ने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ़ मॉर्निंग शो से ही लगभग 5 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, नेशनल हॉलिडे का फायदा मिलने से फिल्म से ओपनिंग वीकेंड पर बड़ा स्कोर करने की उम्मीद है, हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या ये फिल्म में सनी देओल की 'गदर 2' के 40 करोड़ रुपये की ओपनिंग डे की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं.