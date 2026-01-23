मच अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ आखिरकार शुक्रवार, 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह फिल्म 1997 की ब्लॉकबस्ट वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर’ की सीक्वल है. अब तक फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रही है., फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने के साथ-साथ ही आइए जानते हैं ये फिल्म थ्रिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम करेगी?

‘बॉर्डर 2’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, बॉर्डर 2 की अब डिजिटल स्ट्रीमिंग की डिटेल्स भी आ गई हैं. बता दें कि ये फिल्म ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. हालांकि फिल्म निर्माताओं द्वारा इसकी ओटीटी रिलीज की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है. वैसे भी फिल्म को सिनेमाघरों में आए एक ही दिन हुआ है तो इसलिए रिलीज की तारीख के बारे में अटकलें लगाना अभी जल्दबाजी होगी. हालांकि फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और सिनेमाघरों में इसके चलने के हफ्तों की संख्या के आधार पर, यह फिल्म मार्च या अप्रैल में ओटीटी पर रिलीज होने की उम्मीद है.

‘बॉर्डर 2’ के बारे में

‘बॉर्डर 2’ जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जिसमें 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई को दिखाया गया था. वहीं बॉर्डर 2, बसंतर की लड़ाई की कहानी पर बेस्ड है. यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी, भारतीय सेना ने इस मुश्किल लड़ाई में जीत हासिल की थी और पंजाब और जम्मू क्षेत्र में इस इलाके को सुरक्षित किया था.

‘बॉर्डर 2’ स्टार कास्ट

‘बॉर्डर 2’ निर्देशन अनुराग सिंह ने किया ह. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा निर्मित इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकाओं में हैं. वहीं मोना सिंह, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं।