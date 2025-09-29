सनी देओल के भांजे की शादी का जश्न, धूम मचाने गाड़ी लेकर टशन में निकले सनी पाजी

गदर फेम एक्टर सनी देओल ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया और बताया कि उनके घर में शादी है. उनका भांजा दूल्हा बनने वाला है. सनी भांजे की शादी के लिए दिल्ली चले गए हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करके बताया कि वो गाड़ी से शादी अटेंड करने के लिए गए हैं. वो बहुत एक्साइटेड दिखे. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा- मैं निकला गड्डी लेके. अगला स्टॉप- दिल्ली.

भांजे की शादी को लेकर सनी देओल की एक्साइटमेंट

वीडियो में सनी देओल बोल रहे हैं- मैं दिल्ली जा रहा हूं, मेरे भांजे का ब्याह है. मम्मी-पापा सारे आए होंगे. मजा करेंगे. इस दौरान सनी देओल को हाफ स्लीव शर्ट और शॉर्ट में देखा गया. उन्होंने चश्मा लगाया था और कैप भी पहनी थी. पूरे लुक में वो कूल और हैंडसम लग रहे थे. इस शादी में सनी के पेरेंट्स भी पहुंचने वाले हैं.

सनी देओल की अपकमिंग फिल्में

सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आएंगे. ये एक्शन वॉर फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा नजर आएंगी. फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. फैंस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं.

इसके अलावा सनी देओल के हाथ में लाहौर: 1947 भी है. फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं. आमिर खान फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में प्रीति जिंटा भी नजर आएंगी. सनी के हाथ में नितेश तिवारी की रामायण भी है. वो रामायण में हनुमान बने हैं. फिल्म में रणबीर कपूर राम के रोल में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. वहीं सई पल्लवी सीता के रोल में हैं.