एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ? जानें कितनी है नेटवर्थ
निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने और फिल्में दी हैं. निरहुआ तगड़ी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं. आइए जानते हैं निरहुआ एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं.
भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को कौन नहीं जानता. उन्होंने खूब नेम-फेम कमाया है. निरहुआ ने अपनी एक्टिंग से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी गहरी छाप छोड़ी है. वो इंडस्ट्री के हाइएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं. अब निरहुआ ने खुद अपनी फीस को लेकर खुलासा कर दिया है.
कितनी फीस लेते हैं निरहुआ?
एक पॉडकास्ट में निरहुआ ने बताया कि वो एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं. साथ ही फिल्म के खर्च के बारे में भी बात की थी. निरहुआ ने कहा था, '30-25 दिन में हम लोग फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं. पूरी फिल्म का खर्च डेढ़ से दो करोड़ आता है. मैं 50 लाख तक गया हूं. ये मेरा हाईएस्ट है. बाकी लोग और लेते होंगे तो मुझे पता नहीं.'
निरहुआ की नेटवर्थ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, निरहुआ की 6 करोड़ की नेटवर्थ है. उनका मुंबई में एक लग्जीरियस फ्लैट है. इसके अलावा उनके पास गांव में भी जमीन है. गोरखपुर में भी एक घर है. निरहुआ को गाड़ियों का बहुत शौक है. उनके पास रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी कार हैं.
निरहुआ का स्ट्रगल
इसके अलावा उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया हुआ है. बता दें कि निरहुआ गाजीपुर के गांव टंडवा से बिलॉन्ग करते हैं. एक समय ऐसा था जब निरहुआ 35 रुपये महीना कमाते थे, लेकिन अब वो करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं. दिनेश लाल यादव ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया. लेकिन फिर किस्मत ने पलटी मारी और वो सिंगर बने. उनकी इस जर्नी में उनके भाई विजय लाल यादव ने साथ दिया था. निरहुआ ने गाने की शुरुआत शादी और पार्टियों से की थी. इसी के बीच में उन्होंने अपना पहला एल्बम निकाला था. उनके एल्बम का नाम था निरहुआ सटल रहे. इससे निरहुआ रातोरात फेमस हो गए थे.
अब निरहुआ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं. वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं.
