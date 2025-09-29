हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाएक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ? जानें कितनी है नेटवर्थ

एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ? जानें कितनी है नेटवर्थ

निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने और फिल्में दी हैं. निरहुआ तगड़ी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं. आइए जानते हैं निरहुआ एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 29 Sep 2025 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को कौन नहीं जानता. उन्होंने खूब नेम-फेम कमाया है. निरहुआ ने अपनी एक्टिंग से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी गहरी छाप छोड़ी है. वो इंडस्ट्री के हाइएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं. अब निरहुआ ने खुद अपनी फीस को लेकर खुलासा कर दिया है.

कितनी फीस लेते हैं निरहुआ?

एक पॉडकास्ट में निरहुआ ने बताया कि वो एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं. साथ ही फिल्म के खर्च के बारे में भी बात की थी. निरहुआ ने कहा था, '30-25 दिन में हम लोग फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं. पूरी फिल्म का खर्च डेढ़ से दो करोड़ आता है. मैं 50 लाख तक गया हूं. ये मेरा हाईएस्ट है. बाकी लोग और लेते होंगे तो मुझे पता नहीं.'

निरहुआ की नेटवर्थ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, निरहुआ की 6 करोड़ की नेटवर्थ है. उनका मुंबई में एक लग्जीरियस फ्लैट है. इसके अलावा उनके पास गांव में भी जमीन है. गोरखपुर में भी एक घर है. निरहुआ को गाड़ियों का बहुत शौक है. उनके पास रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी कार हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhojpuri - STAGE (@bhojpuri.stage)

निरहुआ का स्ट्रगल

इसके अलावा उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया हुआ है. बता दें कि निरहुआ गाजीपुर के गांव टंडवा से बिलॉन्ग करते हैं. एक समय ऐसा था जब निरहुआ 35 रुपये महीना कमाते थे, लेकिन अब वो करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं. दिनेश लाल यादव ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया. लेकिन फिर किस्मत ने पलटी मारी और वो सिंगर बने. उनकी इस जर्नी में उनके भाई विजय लाल यादव ने साथ दिया था. निरहुआ ने गाने की शुरुआत शादी और पार्टियों से की थी. इसी के बीच में उन्होंने अपना पहला एल्बम निकाला था. उनके एल्बम का नाम था निरहुआ सटल रहे. इससे निरहुआ रातोरात फेमस हो गए थे.

अब निरहुआ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं. वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं.

और पढ़ें
Published at : 29 Sep 2025 07:35 AM (IST)
Tags :
Dinesh Lal Yadav NIRAHUA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
इंडिया
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
इंडिया
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
ट्रेंडिंग
6 साल की बच्ची ने पापा संग किया जोरदार डांस! एक्शन और मूव्ज से फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो वायरल
6 साल की बच्ची ने पापा संग किया जोरदार डांस! एक्शन और मूव्ज से फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
राजस्थान का भूतिया किला! शाम 6 बजने के बाद साक्षात मौत करती है तांडव
राजस्थान का भूतिया किला! शाम 6 बजने के बाद साक्षात मौत करती है तांडव
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget