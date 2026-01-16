'मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी', एक्टर के अफेयर पर सुनीता आहूजा का रिएक्शन

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 के नाम से मशहूर एक्टर गोविंदा की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रहती है. खासतौर से जबसे उनकी पत्नी सुनीता आहूजा लाइम लाइट में आई हैं तब से उनके पारिवारिक कलह ही चर्चा में जोरों पर हैं. इसी बीच कुछ दिन पहले ही सुनीता ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि गोविंदा का एक कम उम्र की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है. जिसके बाद से तो जैसे सनसनी ही मच गई थी. अब हाल फिलहाल में एत बार फिर से सुनीता ने इस बारे में बात की है.

दरअसल हाल ही में सुनीता आहूजा ने मिस मालिनी को एक इंटरव्यू दिया है. इस इंटरव्यू में उन्होंने गोविंदा के अफेयर के बारे में बात की. सुनीता से साफ मना कर दिया है कि वो गोविंदा को कभी माफ नहीं करेंगी. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि गोविंदा ने अपने बेटे के करियर में भी कभी सपोर्ट नहीं किया है. इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने कहा, 'मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी, मैं नेपाल की हूं, एक खुखरी निकाल दूंगी ना तो हालत खराब हो जाएगी इसलिए बोलती सतर्क हो जा बेटा अभी भी'.

गोविंदा नहीं करते बेटे की मदद

आगे सुनीता ने गोविंदा को लेकर कहा कि, 'ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं तुम थोड़ी ना बेवकूफ हो तुम 63 साल के हो चुके हो. तुम्हें टीना की शादी करना है, बेटे का करियर है. बेटा होने के नाते उसने कभी भी गोविंदा को नहीं कहा कि यहां फोन कर दो या वहां फोन कर दो. नहीं किया, गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं की, मैंने तो गोविंदा के मुंह पर ये बोला है. उसके नाम में ही गड़बड़ है. उसका नाम गोविंदा है तभी आसपास इतनी गोपियां हैं, यही तो गलत है ना कि ये जब दुर्गा का रूप धारण करेगी ना फिर देखना'.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा

सुनीता के इस इंटरव्यू ने एक बार फिर से गोविंदा को लेकर हलचल मचा दी है. एक बार फिर से गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. बता दें कि सुनीता आहूजा ने कुछ महीने पहले एक मीडिया हाउस से बात करते हुए खुलासा किया था कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. उन्होंने ये भी बताया था कि ये लड़की कोई एक्ट्रेस नहीं है वो केवल गोविंदा के पैसों की वजह से उनके साथ है.