साई पल्लवी की 10 तस्वीरें, आमिर खान के बेटे संग इश्क लड़ाने को तैयार हैं 'रामायण' की 'सीता'
Sai Pallavi Photos: साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस रियल लाइफ में अपनी सिंपलिसिटी के लिए जानी जाती है. अक्सर सोशल मीडिया पर साई अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
साई पल्लवी फिल्म 'एक दिन' से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म में वो जुनैद खान के साथ रोमांस करती नजर आएंगी. साई पल्लवी अक्सर अपनी सादगी से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनकी तस्वीरों में खूबसूरती और मासूमियत दोनों झलकती है.
