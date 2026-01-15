एक्सप्लोरर
Rahu Ketu Screening: ब्लैक ड्रेस में छाईं हर्षाली मल्होत्रा-शिवांगी जोशी, इन सितारों का भी दिखा स्टनिंग लुक
Rahu Ketu Screening Pics: पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फिल्म 'राहु केतु' की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के सितारों ने शिरकत की. इस दौरान एक्ट्रेसेस का स्टनिंग लुक देखने को मिला.
'राहु केतु' 16 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. इससे पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की गई जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट शामिल हुई. वहीं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे भी इस स्पेशल प्रीमियर का हिस्सा बने.
1/8
2/8
Published at : 15 Jan 2026 11:10 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
साई पल्लवी की 10 तस्वीरें, आमिर खान के बेटे संग इश्क लड़ाने को तैयार हैं 'रामायण' की 'सीता'
बॉलीवुड
11 Photos
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में क्यों कर रहे कैमियो रोल? विजय सेतुपति ने खुद बताई वजह
बॉलीवुड
15 Photos
14 साल के करियर में 7 फ्लॉप फिल्में, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दी सिर्फ इतनी हिट मूवीज, जानें बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती के बर्थडे पर दिखाया ग्लैमरस अंदाज, निक जोनस बने पर्सनल फोटोग्राफर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
BMC Exit Poll 2026: मराठी और मुस्लिम वोटर्स की पसंद कौन? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
साई पल्लवी की 10 तस्वीरें, आमिर खान के बेटे संग इश्क लड़ाने को तैयार हैं 'रामायण' की 'सीता'
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion