आलिया भट्ट का साल 2016 रहा था शानदार, फैंस को दिखाई झलकियां, एक्ट्रेस का लुक देख चौंके फैंस
Alia Bhatt Photos: बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है. जिसमें सेलेब्स अपनी 2016 की झलक दिखा रहे हैं. आलिया भट्ट भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनी हैं और उन्होंने अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.
आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं. उन्होंने 2016 ट्रेंड फॉलो किया है और अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.
Published at : 16 Jan 2026 09:03 PM (IST)
