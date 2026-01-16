'भाभीजी घर पर हैं' फिल्म का ट्रेलर रिलीज, अंगूरी और अनीता भाभी के दो नए आशिकों की भी हुई एंट्री

टीवी सीरियल 'भाभीजी घर पर हैं' ने सालों से लोगों को एंटरटेन किया है. इस सीरियल की फैन फॉलोइंग इतनी है कि अब इस पर एक फिल्म भी बन गई है. जबसे ये खबर आई थी तभी से फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया था. लोगों को इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार था. अब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, इसी के साथ फिल्म की रिलीज की तारीख भी अनाउंस कर दी गई है. फिल्म का ट्रेलर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म काफी मजेदार होने वाली है.

कैसा है ट्रेलर

'भाभीजी घर पर हैं' फिल्म का ट्रेलर बेहद मजेदार है. फिल्म में भी विभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी भाभीजी के आशिक बने हैं. दोनों का ही अंदाज सीरियल वाला है. तो वहीं अनीता भाभी अपने विदेशी और अंगूरी भाभी अपने देसी अंदाज में काफी खूबसूरत लग रही हैं. सीरियल की तरह ही लीड स्टारकास्ट वही की है. लेकिन कुछ किरदार फिल्म में नए भी जुड़े गए हैं, जिनमें एक बड़ा नाम तो रवि किशन का है. तो वहीं दूसरा नाम मुकेश तिवारी का है. फिल्म में रवि किशन अंगूरी भाभी तो मुकेश तिवारी अनीता भाभी के आशिक बने हैं. यहां देखें ट्रेलर:

'भाभी जी घर पर हैं'

फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत सीरियल के मशहूर डायलॉग 'भाभीजी घर पर हैं' से ही होती है. इस फिल्म में कॉमेडी के साथ ही डर का सामना भी आपको करना पड़ेगा. क्योंकि फिल्म में अंगूरी भाभी पर भूत का साया जो पड़ने वाला है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि अंगूरी भाभी विभूति जी के साथ और अनीता भाभी, तिवारी जी के साथ ऋषिकेश में हैं. जहां पर इन दोनों के आशिकों की एंट्री होगी. रवि किशन अपने भोजपुरिया अंदाज में गैंगस्टर लग रहे हैं और मुकेश भी उनके साथी ही जान पड़ते हैं.

अंगूरी और अनीता भाभी के दो नए आशिक

रवि किशन को अंगूरी भाभी से प्यार हो गया है और मुकेश को अनीता भाभी और दोनों अब शादी करना चाहते हैं. बंदूक की नोक पर शादी के मंडप में तो दोनों भाभियां पहुंच जाती हैं लेकिन अब आगे ये शादी हो पाती है या नहीं फिल्म देखने पर ही पता चलता है. अरे हां! ट्रेलर में ये भी देखने को मिल रहा है कि अंगूरी भाभी के शरीर में कोई आत्मा आ गई है. अब देखना मजेदार होगा कि ये भूत क्या क्या गुल खिलाता है और तिवारी- विभूति भाभीजी को बचा पाते हैं या नहीं!

कब होगी रिलीज?

बता दें कि फिल्म का ट्रेलर जी स्टूडियोज ने रिलीज किया है. ये फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में शुभांगी आत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, रोहिताश्व गौड़, आसिफ शेख, योगेश त्रिपाठी, रवि किशन, मुकेश तिवारी जैसे कलाकार हैं, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को जमकर हंसाने वाले हैं.