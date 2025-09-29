रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्मों ने धुंआ उड़ा दिया. जहां ई रिलीज पवन कल्याण की गैंगस्टर ड्रामा "दे कॉल हिम ओजी" ने पूरे भारत में अपना दबदबा बनाया हुआ है तो वहीं अक्षय कुमार और अरशद वारसी की "जॉली एलएलबी 3" ने भी संडे को धमाल मचा दिया हैं. इसी के साथ जानते हैं कि ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की "होमबाउंड" से लेकर "लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा" और "मिराई" ने संडे को कितना कलेक्शन किया है?

ओजी ने संडे को कितनी की कमाई?

पवन कल्याण की फ़िल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. इस फिल्म से इमरान हाशमी ने भी साउथ फिल्मों में डेब्यू किया है और ये उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है. जहां ओजी ने पेड प्रीव्यू में 21 करोड कमाए थे तो वहीं पहले दिन इसकी कमाई 63.75 करोड़ रुपये रही. वहीं दूसरे दिन इसने 18.45 करोड़ की कमाई की. इसके बाद तीसरे दिन ओजी का कलेक्शन 18.5 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म ने संडे यानी चौथे दिन 16.38 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ओजी की चार दिनों की कुल कमाई अब 138.08 करोड़ रुपये हो गई है.

जॉली एलएलबी 3 ने संडे को कितना किया कलेक्शन?

बॉलीवुड की कोर्टरूम सीक्वल जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 74 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे शनिवार को इस फिल्म ने 73.33 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 6.5 करोड़ की कमाई की थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के 10वें दिन 5.83 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ जॉली एलएलबी 3 की 10 दिनों की कुल कमाई 90.08 करोड़ रुपये हो गई है.

मिराई ने तीसरे संडे कितनी की कमाई?

तेजा सज्जा की मिराई, ने जबरदस्त शुरुआत की थी. इसके बाद इसके पहले हफ्ते की कमाई 65.1 करोड़ रुपये रही थी.. वहीं सेकंड वीक में इसके कलेक्शन में काफी गिरावट आई और ये दूसरे हफ्ते में 19.4 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई. इसके बाद 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को इसने 80 लाख कमाए और तीसरे शनिवार इसने 1.25 करोड़ का कारोबार किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिराई ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे संडे को 1.54 करोड़ की कमाई की है,

इसी के साथ मिराई की 17 दिनों की कुल कमाई अब 86.84 करोड़ रुपये हो गई है.

लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा ने पांचवें मंडे कितना किया कलेक्शन?

दुलकर सलमान की 'लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा' ने अपने पाँचवें वीकेंड पर भी बॉक्स ऑफिस शानदार कमाई की. डोमिनिक अरुण निर्देशित इस फिल्म ने मॉलीवुड में एक शानदार सिनेमैटिक वर्ल्ड की नींव रखी है और 'बलती', 'ओजी' जैसी नई रिलीज़ के बीच दर्शकों का भरपूर प्यार बटोर रही है. सैकनिल्क वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ़्ते लगातार गिरावट के बाद, 'लोकाह' ने अपने 31वें दिन यानी पांचवें शनिवार को कलेक्शन में शानदार उछाल देखा और 1.6 करोड़ रुपये कमाए