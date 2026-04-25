हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'स्क्रिप्ट पूरी हो गई है...', सुभाष घई ने 'ताल 2' पर लगाई मुहर, जानिए अक्षय-ऐश्वर्या नहीं तो कौन होगा लीड एक्टर?

'स्क्रिप्ट पूरी हो गई है...', सुभाष घई ने 'ताल 2' पर लगाई मुहर, जानिए अक्षय-ऐश्वर्या नहीं तो कौन होगा लीड एक्टर?

Subhash Ghai Taal 2 Update: सुभाष घई की 'ताल' एक बार फिर चर्चा में है. उन्होंने इसके सीक्वल पर अपडेट देते हुए कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है , जिसके बाद फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Apr 2026 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में से एक 'ताल' एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इस फिल्म ने अपने समय में दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी.  ने इसके सीक्वल 'ताल 2' को लेकर हलचल शुरू हो गई है. मशहूर फिल्ममेकर सुभाष घई ने हाल ही में एक ऐसा अपडेट दिया है, जिससे फैंस के बीच उत्साह और बढ़ गया है.

दर्शकों से सुभाष घई ने पूछा सवाल 

दो दिन पहले ही सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर 'ताल' से अक्षय खन्ना और अनिल कपूर की तस्वीर शेयर की. साथ ही सवाल पूछते हुए लिखा, 'शांति या जुनून? ब्रह्मांडीय या बनावटी? अंदर की सच्चाई या बाहरी दिखावा? यही 'ताल' की कहानी है, एक ऐसी फिल्म जिसे बनाने की हिम्मत मैंने की थी. इसमें न कोई विलेन था और न ही हिंसा. क्या आज भी जेन-जी और अल्फा को ये कहानी पसंद आती है? और क्या यह आज भी उतनी ही यादगार बन सकती है? क्या हम आज 'ताल 2' बना सकते हैं? यही सवाल मेरे मन में चल रहा है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SG (@subhashghai1)

स्क्रिप्ट लगभग पूरा कर लिया है...

इसके बाद एचटी सिटी के साथ एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने कहा, 'मैंने जो पोस्ट शेयर किया, उस सवाल का जवाब दर्शक ही देंगे. पिछले 15 सालों से सभी मुझसे पूछ रहे है कि आप 'ताल' कब बनाएंगे? आज के जेन-जी भी मुझसे कहती है कि 'ताल' दोबारा बनाइए. हमने इसका स्क्रिप्ट लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन इसे बनाने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है. जब ताल बनी थी, तब अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन इंडस्ट्री में नए कलाकार थे. वहीं अनिल कपूर को फिल्म में स्टार की तरह दिखाया गया. एक अच्छी स्क्रिप्ट अच्छी कास्टिंग बहुत जरूरी है.'

सुभाष घई ने की 'सैयारा' की तारीफ 

इसके आलावा उन्होंने 2025 की फिल्म 'सैयारा' के बारे में कहा, 'मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके नए कलाकार थे, जिसमें उनकी मासूमियत साफ दिखी.' वहीं जब ताल 2 के लिए अहान पांडे और अनीत पड्डा की कास्टिंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा, 'वो दोनों अब स्टार बन चुके हैं, लेकिन ताल 2 में किरदार नए चाहिए. ये कहानी की जरूरत है.' सुभाष घई आज भी अक्षय खन्ना के करीब हैं और दोनों का रिश्ता परिवार जैसा है.

ये भी पढ़ें: 'अचानक को-स्टार का गला पकड़ लिया', 'खलनायक' की शूटिंग में संजय दत्त को लेकर सुभाष घई का बड़ा खुलासा

फैंस को है सीक्वल से उम्मीदें

बता दें कि 'ताल' 1999 में रिलीज हुई थी और उस दौर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक थी. फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए है. यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इस फिल्म की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई. अब जब 'ताल 2' की चर्चा तेज हो गई है, तो फैंस को उम्मीद है कि ये सीक्वल एक बार फिर दर्शकों के दिलों में जगह बनाएगी. 

ये भी पढ़ें: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: करण की दूसरी शादी का सच जानकर टूटी तुलसी, बेटे के झूठ ने बिखेरा मां का भरोसा

और पढ़ें
Published at : 25 Apr 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Anil Kapoor Abhishek Bachchan Subhas Ghai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'स्क्रिप्ट पूरी हो गई है...', सुभाष घई ने 'ताल 2' पर लगाई मुहर, जानिए अक्षय-ऐश्वर्या नहीं तो कौन होगा लीड एक्टर?
'स्क्रिप्ट पूरी हो गई है...', सुभाष घई ने 'ताल 2' पर लगाई मुहर, जानिए अक्षय-ऐश्वर्या नहीं तो कौन होगा लीड एक्टर?
बॉलीवुड
'कुंडली नहीं मिल रही थी...', इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी, फैमिली से था कनेक्शन
'कुंडली नहीं मिल रही थी...', इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी, फैमिली से था कनेक्शन
बॉलीवुड
'दिखा दी हरकत...', रिहाना ने पैप्स संग दिया पोज, फिर साथ में फोटोज के लिए मच गई भगदड़
'दिखा दी हरकत...', रिहाना ने पैप्स संग दिया पोज, फिर साथ में फोटोज के लिए मच गई भगदड़
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Vs Dhurandhar 2 BO Live: 'धुरंधर 2' या 'भूत बंगला', वीकेंड का किसे मिला फायदा? रात 9 बजे तक की इतनी कमाई
लाइव: 'धुरंधर 2' या 'भूत बंगला', वीकेंड का किसे मिला फायदा? रात 9 बजे तक की इतनी कमाई
Advertisement

वीडियोज

Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
Gujarat Civic Polls: गुजरात में निकाय चुनाव के लिए मतदान कल, 10 हजार कैंडिडेट मैदान में, दांव पर AAP, BJP, कांग्रेस की प्रतिष्ठा
गुजरात में निकाय चुनाव के लिए मतदान कल, 10 हजार कैंडिडेट मैदान में, दांव पर AAP, BJP, कांग्रेस की प्रतिष्ठा
विश्व
होर्मुज नाकेबंदी के बाद ट्रंप की ईरान पर ‘साइलेंट स्ट्राइक’, बिना बम और मिसाइल हमलों के 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान
ट्रंप की ईरान पर ‘साइलेंट स्ट्राइक’, बिना मिसाइल हमलों के 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान
बॉलीवुड
'कुंडली नहीं मिल रही थी...', इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी, फैमिली से था कनेक्शन
'कुंडली नहीं मिल रही थी...', इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी, फैमिली से था कनेक्शन
आईपीएल 2026
लुंगी एनगिडी की हेल्थ पर आया अपडेट, कैच लेते समय हुए थे चोटिल; मैदान पर आई थी एंबुलेंस
लुंगी एनगिडी की हेल्थ पर आया अपडेट, कैच लेते समय हुए थे चोटिल; मैदान पर आई थी एंबुलेंस
इंडिया
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
ऑटो
Number Plate Cloning: कहीं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की क्लोनिंग तो नहीं हो गई, ऐसे कर सकते हैं पता? 
कहीं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की क्लोनिंग तो नहीं हो गई, ऐसे कर सकते हैं पता? 
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत
बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget