61 साल की उम्र में आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने वाले हैं. एक्टर की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग बीते दिन से शादी की खबरें फैली हुई हैं. वहीं अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने खुद अपनी शादी की खबरों पर मुहर लगा दी है. एक्टर ने अपनी वेडिंग डेट के साथ ही ये भी बताया कि वे पहले ही दिल से गौरी संग शादी कर चुके हैं.

आमिर खान ने गौरी संग शादी की खबरों पर लगाई मुहर

बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार ने वैरायटी इंडिया से बातचीत में ये कंफर्म कर दिया है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल वह अमेरिका में हैं और दोनों 5 जुलाई को मुंबई में शादी करने वाले हैं. आमिर खान ने कहा, "मैं फिलहाल अमेरिका में हूं. शादी की खबर सच है. यह 5 जुलाई को है." आमिर ने आगे जोड़ा, "अब हम दोनों अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं. "

आमिर ने आगे बताया कि वह और गौरी एक-दूसरे को लेकर सीरियस और साथ रह भी रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं. गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर सीरियस हैं और हमारा रिश्ता बेहद मजबूत है. हम पार्टनर हैं, हम साथ हैं. दिल से तो मैं पहले ही उससे शादी कर चुका हूं. इसलिए, अपने रिश्ते को ऑफिशियल रूप देना हमारी पार्टनरशिप का एक नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है.”





आमिर खान की गौरी संग तीसरी शादी होगी

आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उन्होंने 1986 में विवाह किया था. उनके दो बच्चे हैं. इरा खान और जुनैद खान. हालांकि दोनों का तलाक 2002 में हो गया था. बाद में, आमिर खान ने 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की और 2021 में इनका भी तलाक हो गया. इस जोड़ी का एक बेटा भी है, आज़ाद, जिसका जन्म सरोगेसी से हुआ था. आमिर खान के अपनी दोनों एक्स पत्नियों, रीना दत्ता और किरण राव के साथ अच्छे संबंध हैं.

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आमिर खान ने गौरी के साथ डेटिंग कब की थी कंफर्म?

आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सबके सामने लाकर फैंस को चौंका दिया था. मुंबई में मीडियाकर्मियों के साथ एक निजी समारोह में आमिर ने अपने रिश्ते को कंफर्म करते हुए कहा था कि वे लगभग डेढ़ साल पहले दोबारा मिलने से पहले 25 सालों से एक-दूसरे को जानते थे. उन्होंने बताया, "हमारी मुलाकात संयोग से हुई, हम कॉन्टेक्ट में रहे और सब कुछ नेचुरली होता चला गया. " वहीं छह साल के बेटे की मां गौरी ने बताया कि वह एक जेंटल और इंटेलिजेंट मैन की तलाश में थीं और उन्हें ये क्वालिटी आमिर में मिली. गौरतलब है कि गौरी अब आमिर के प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं.

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