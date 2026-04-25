'अचानक को-स्टार का गला पकड़ लिया', 'खलनायक' की शूटिंग में संजय दत्त को लेकर सुभाष घई का बड़ा खुलासा

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इन दिनों अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल 'खलनायक रिटर्न्स' को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर और वीडियो शेयर किया, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. साथ ही सभी फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत उत्सुक है. इसी बीच सुभाष घई का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पहले पार्ट की शूटिंग से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों को शेयर किया था.

संजय ने पकड़ा था को-स्टार का गला

फिल्म के 30 साल पूरे होने पर डायरेक्टर सुभाष घई ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ अपने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म में उनके किरदार को बहुत ही खास तरीके से तैयार किया गया था. शूटिंग के बीच एक सीन में संजय दत्त ने अचानक अपने को-स्टार का गला पकड़ लिया था, जिसके बाद सभी लोग बहुत डर गए थे और वहां का माहौल बहुत टेंशन वाला हो गया था. लेकिन उन्होंने कैमरा बंद नहीं किया.

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संजय की आंखों में दिखता है गुस्सा

उस सीन में संजय एक जेल से भागे इंसान से मिलते है, शुरू में प्यार से बात करने के बाद उसका गला दबाने लगते हैं. शूटिंग में सब इतने परेशान हो गए कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सीन रोकने के लिए कहा था. लेकिन डायरेक्टर को ये सीन असली लगा और उन्होंने इसे पूरा शूट किया. इसके अलावा फिल्म के पॉपुलर गाने 'चोली के पीछे' के लास्ट में डायरेक्टर ने संजय को मास्क पहनने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी आंखों में मासूमियत और गुस्सा दोनों दिखता है.

कैसी थी 'खलनायक'?

बता दें कि 33 साल पहले 1993 में सुभाष घई की 'खलनायक' रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी. फिल्म में संजय दत्त के साथ, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, राखी गुलजार और जैकी श्रॉफ नजर आए थे. फिल्म में संजय 'बल्लू' के किरदार में थे, जिसे दो पुलिस ऑफिसर राम और गंगा पकड़ने की कोशिश करते है. बल्लू एक जेल से भागा हुआ अपराधी था, जिसका एक डायलॉग 'नायक नहीं, खलनायक हूं मैं' आज भी फैंस के दिलों में बसा हुआ है. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर बहुत विरोध हुआ था, लेकिन इसने भारत और विदेशों से जबरदस्त कमाई की थी.

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