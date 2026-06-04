हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2026 Box Office Record: इंडियन सिनेमा का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है 2026, दांव पर लगा है हर बड़ा रिकॉर्ड

2026 Box Office Record: इंडियन सिनेमा का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है 2026, दांव पर लगा है हर बड़ा रिकॉर्ड

2026 Box Office Record: 2026 भारतीय सिनेमा के लिए अब तक बेहद यादगार और शानदार साबित हुआ है. ये साल इंडियन सिनेमा का सबसे बेहतरीन साल भी बन सकता है और हर बड़ा रिकॉर्ड चूर कर सकता है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 04 Jun 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

2026 Box Office Record: साल 2025 में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बवाल काटा और 2026 में इसके दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' की धूम रही. वैसे आपको बता दें कि इस साल एक ऐसी फिल्म भी रिलीज होने वाली है जो इंडियन सिनेमा का पूरा इतिहास बदलकर रख सकती है. ये फिल्म सबसे महंगी भारतीय फिल्म तो बनेगी ही, वहीं ये सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म सहित और भी कई तमाम बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने का भी माद्दा रखती है.

रणबीर कपूर की 'रामायण' का है बेसब्री से इंतजार 

यहां हम आपसे जिस फिल्म की बात कर रहे है वो है रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण'. बता दें कि दो पार्ट में बन रही ये पिक्चर दिवाली 2026 पर रिलीज की जाएगी. फिल्म अपने ऐलान के साथ ही काफी चर्चा में आ गई थी. इसके बाद इसके बजट, कास्ट, कास्ट को मिलने वाली फीस और पहली झलक ने भी लोगों के बीच खूब हलचल मचाई. बॉक्स ऑफिस पर रणबीर की रामायण आमिर खान की दंगल, रणवीर सिंह की धुरंधर 2, प्रभास की बाहुबली 2 और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सिंहासन हिला सकती है.

ये भी पढ़ें: भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर के लिए हैं अच्छा मौका? इम्तियाज अली ने दिया बड़ा बयान

ये बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है 'रामायण'

सबसे पहले इसके बजट के बारे में जान लेते हैं. फिल्म का बजट इतना है जितने में आज तक कोई भारतीय फिल्म नहीं बनी है. रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने साल 2025 में 'द गेम चेंजर्स' (Game Changers) पॉडकास्ट में बताया था कि इसके दोनों पार्ट को 4 हजार करोड़ रुपये में बनाया जा रहा है. ये फिल्म रिलीज होते ही सबसे सबसे महंगी भारतीय फिल्म साबित हो जाएगी.

बजट को देखते हुए रामायण को बॉक्स ऑफिस पर बमफाड़ कमाई करनी होगी. फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब की एक्साइटमेंट है और दिवाली पर रिलीज होने के चलते इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. रामायण सबसे कमाऊ फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है.

ये भी पढ़ें: 'कोई दूसरा राम देखना नहीं चाहता...', 4 हजार करोड़ी 'रामायण' और रणबीर पर टीवी के 'राम' का बड़ा बयान

अभी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म दंगल (2074 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड) है. इसके बाद धुरंधर 2 (1812 करोड़ रुपये से ऊपर), बाहुबली 2 (1810 करोड़ रुपये) और पुष्पा 2 (1742 करोड़ रुपये) है. इन सभी रिकॉर्ड को चूर करने में रामायण को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. इस रिकॉर्ड के अलावा रामायण सबसे बड़ी ओपनिंग वाली हिंदी फिल्म और वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी बन सकती है. उम्मीदों का भार बहुत ज्यादा है और अब देखना होगा कि इस भार को रामायण आखिर किस हद तक और कैसे संभाल पाती है?

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Dangal Ranbir Kapoor Prabhas Baahubali 2 :Ramayana Ranveer SIngh PUSHPA 2 Dhurandhar 2 Allu Arjrun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
2026 Box Office Record: इंडियन सिनेमा का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है 2026, दांव पर लगा है हर बड़ा रिकॉर्ड
इंडियन सिनेमा का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है 2026, दांव पर लगा है हर बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Entertainment News Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता; राम चरण की 'पेद्दी' करेगी बंपर ओपनिंग!
Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, राम चरण की 'पेद्दी' करेगी बंपर ओपनिंग!
बॉलीवुड
'ये खबरें सच हैं', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी को आमिर खान ने किया कंफर्म, वेडिंग डेट भी बताई, कहा- 'हम एक दूसरे को लेकर सीरियस हैं'
'ये खबरें सच हैं', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी को आमिर खान ने कर दिया कंफर्म, वेडिंग डेट भी बताई
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी साफिरिशी चिट्ठी
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी साफिरिशी चिट्ठी
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ट्रैवल
World Famous Rivers: जिंदगी क्या है एक सफर... इन 7 नदियों के किनारे बसती है दुनिया, सैर करके आ जाएगा मजा
जिंदगी क्या है एक सफर... इन 7 नदियों के किनारे बसती है दुनिया, सैर करके आ जाएगा मजा
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
Embed widget