तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?

दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार थी. उन्होंने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं. एक्सप्रेशन और डांस से लेकर एक्टिंग तक श्रीदेवी हर एक चीज में कमाल थीं. वो 3-4 करोड़ एक फिल्म का चार्ज करती थीं. वहीं वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स और बाकी प्रोजेक्ट्स से 13 करोड़ रुपये साल का कमाती थीं.

आइए जानते हैं श्रीदेवी अपने पीछे कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर गई हैं.

श्रीदेवी के तीन बंगले

इंडिया फोरम के मुताबिक, श्रीदेवी की नेटवर्थ 300 करोड़ रुपये है. श्रीदेवी को कार और बंगलों का बहुत शौक था. उनके पास 3 बंगले थे. उनके दो बंगलों की कीमत 62 करोड़ थी. उनका एक बंगला वर्सोवा में है और एक लोखंडवाला में है. वहीं इसके अलावा उनका एक बंगला चेन्नई में है, इसकी कीमत 20 करोड़ रुपये है.

श्रीदेवी की कार की बात करें तो उनके पास 7 लग्जरी कार थी. उनकी इन कारों की कीमत 9 करोड़ के आसपास थी. इसमें दो बेंटले कार थी. इसके अलावा उनके पास ऑडी और Ford भी थी. श्रीदेवी के दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं. श्रीदेवी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी दोनों बेटियों के पास ही आई हैं.





श्रीदेवी की फिल्में

श्रीदेवी की पॉपुलर फिल्मों की बात करें तो सदमा, मिस्टर इंडिया, चांदनी, नगीना, इंग्लिश विंग्लिश, मॉम,हिम्मतवाला, जुदाई, चालबाज जैसी फिल्में हैं. श्रीदेवी ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर 1967 में डेब्यू किया था. वो तमिल फिल्म कंधन करुणई में नजर आई थी. इसके बाद वो फिल्म रानी मेरा नाम में दिखी थीं. लीड हीरोइन के तौर पर उनकी पहली फिल्म सोलहवां सावन थी. ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी.

बता दें कि श्रीदेवी की दोनों बेटियों ने भी इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया है. जाह्नवी को फिल्म धड़क में देखा गया था. वहीं खुशी ने द आर्चीज से डेब्यू किया था. जाह्नवी को इन दिनों फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में देखा जा रहा है. वहीं खुशी को पिछली बार लवयापा में देखा गया था.