पवन सिंह से ज्योति सिंह ने एलिमनी में मांगे 30 करोड़? वकील बोले- इतनी बेइज्जती के बाद कौन रखेगा

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनकी पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी. लेकिन उन्होंने कुछ ही महीनों बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था. पवन सिंह ने खुद भी इसके बारे में बात की थी. इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी शादी की.

उनकी दूसरी शादी ज्योति सिंह के साथ हुई. इस शादी में भी अब सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में जमकर बवाल चल रहा है. दोनों का झगड़ा पब्लिक में आ गया है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक-दूसरे पर आरोप भी लगाए थे. पवन सिंह ज्योति से तलाक चाहते हैं. अब खबरें हैं कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से एलिमनी में 30 करोड़ मांगे हैं.

पवन सिंह से ज्योति ने मांगी एलिमनी

पवन सिंह के वकील का वीडियो वायरल है. इसमें वो बता रहे हैं कि ज्योति सिंह ने 30 करोड़ एलिमनी की डिमांड की है.

वकील ने बताया, 'ज्योति ने एलिमनी में पवन सिंह से 30 करोड़ रुपये डिमांड किए हैं. अभी कोर्ट से आदेश नहीं आया है. कोर्ट की तरफ से जब तक आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा. इन्हें घर में बैठकर बात कर लेनी चाहिए. मीडिया में इन बातों को लाना ठीक नहीं है. इतनी बेइज्जती के बाद कौन उन्हें रखेगा. पवन सिंह को तलाक चाहिए. ज्योति कितनी भी एलिमनी मांग लें कुछ नहीं होगा. पवन सिंह की कमाई कितनी है उसे ध्यान में रखा जाएगा. सही फैसला कोर्ट करेगी.'

बता दें कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं. उन्हें हाल ही में रियलिटी शो राइज एंड फॉल में देखा गया था. इस शो में वो कुछ ही हफ्ते रुके थे. शो में भी उन्होंने ज्योति संग अनबन को लेकर बात की थी. पवन सिंह ने राजनीति के चलते ये शो बीच में ही छोड़ दिया था.