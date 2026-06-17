'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या

सोनू निगम बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने तमाम सुपर-डुपर हिट गाने गाए हैं और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंस हैं. वहीं सोनू निगम इन दिनों हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद फैन्स को इस बारे में जानकारी दी है वह पिछले एक हफ्ते से नसों से जुड़ी एक दर्दनाक समस्या से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है. हालांकि तकलीफ के बावजूद, सिंगर ने मुंबई में होने वाली अपने तय परफॉर्मेंस को जारी रखने का फैसला किया है.

‘एक हफ्ते से एमआरआई और सीटी स्कैन हो रहे हैं’

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सोनू ने बताया कि उन्हें 'पिंच्ड नर्व' (नसों के दबने) की समस्या है और इस परेशानी का पता लगाने के लिए उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट करवाए हैं. सोनू ने वीडियो में बताया, "मेरी नसें दब गई हैं. पिछले एक हफ़्ते से मेरे एमआरआई और सीटी स्कैन हो रहे हैं. मैं बहुत सारी दवाइयां ले रहा हूं." सिंगर ने बताया कि इस स्थिति में लगातार मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ी है, जिसमें स्कैन, दवाइयां और फिजियोथेरेपी सेशन शामिल हैं.

'फिजियोथेरेपी बहुत मुश्किल थी'

अपने इलाज के बारे में बताते हुए सोनू ने कहा कि फिजियोथेरेपी काफ़ी मुश्किल रही है. उन्होंने कहा, "फ़िज़ियोथेरेपी बहुत दर्दनाक थी, मैं अभी पेनकिलर ले रहा हूं. इसकी वजह से मेरा गला भी थोड़ा भारी हो गया है."

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बीमार होने के बावजूद कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं करेंगे सोनू

अपनी मुश्किलों को मानते हुए भी सोनू ने जोर देकर कहा कि उनका कॉन्सर्ट कैंसिल करने का कोई प्लान नहीं है. सोनू ने कहा कि वे लंबे समय के बाद परफॉर्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और अपने फ़ैन्स से किए वादे को पूरा करना चाहते हैं. दर्द और दवाइयों का असर उनकी आवाज़ पर होने के बावजूद, सोनू को भरोसा है कि वे स्टेज पर जा पाएंगे और परफॉर्म कर पाएंगे.

वहीं सोनू की इस वीडियो पर फैंस ने भी फौरन रिएक्शन देना शुरू कर दिया और कमेंट सेक्शन में उनके लिए सपोर्ट भरे मैसेज की बाढ़ आ गई है. कई लोगों ने सिंगर के जल्द ठीक होने की कामना की, जबकि दूसरों ने सेहत से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद काम जारी रखने के उनके जज़्बे की तारीफ की.

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