हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाTuesday Box Office : मंगलवार को 'मैं वापस आऊंगा'-'हॉन्टेड 3 डी' चमकी, कंगना की फिल्म ने तोड़ा दम, जानें- 'पेद्दी' समेत बाकी फिल्मों का हाल

Tuesday Box Office : मंगलवार को 'मैं वापस आऊंगा'-'हॉन्टेड 3 डी' चमकी, कंगना की फिल्म ने तोड़ा दम, जानें- 'पेद्दी' समेत बाकी फिल्मों का हाल

Tuesday Box Office 16th June: मंगलवार को ब़ॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट मिली जुली रही है. जहां कुछ फिल्मों की किस्मत चमकी तो कुछ मुट्टीभर कमाई के लिए संघर्ष करती दिखीं.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Jun 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

वीकेंड पर दबाकर कमाई करने वाली फिल्में अक्सर वीकडेज में मंदी की मार झेलती हैं. सिनेमाघरों में मौजूद हालिया रिलीज सभी फिल्मों का भी कुछ ऐसा ही हाल है. बीते शुक्रवार को रिलीज हुई चार फिल्मों में से हॉन्टेड 3 डी और मैं वापस आउंगा ही बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है. बाकी की गवर्नर और भारत भाग्य विधाता का हाल बुरा है. इन सबके बीच राम चरण की पेद्दी कमाई में गिरावट के बावजूद अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़त बनाए हुए है. लेकिन वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. चलिए यहां जानते हैं मंगलवार को इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है?

भारत भाग्य विधाता की मंगलवार को कितनी रही कमाई?
कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए जद्दोजहद कर रही है. मंडे टेस्ट में ये फेल हो गई थी और इसने महज 65 लाख रुपये कमाए थे.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को इस फिल्म ने 65 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ भारत भाग्य विधाता की 5 दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 5.55 करोड़ रुपये हो गई है.

मैं वापस आऊंगा ने मंगलवार को कितनी की कमाई?
इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म मैं वापस आऊंगा की कमाई में मंडे को गिरावट देखी गई थी और इसने 1.15 करोड़ कमाए थे. वहीं मंगलवार को इसके कलेक्शन में तेजी देखी जा रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मैं वापस आऊंगा ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 1.65 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसकी भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 8.30 करोड़ रुपये हो गई है.

हॉन्टेड 3डी का मंगलवार का कलेक्शन कितना रहा?
बीते शुक्रवार, 12 जून को रिलीज हुई सभी फिल्मों में विक्रम भट्ट निर्देशित हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3डी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि मंडे को इसकी कमाई में भी मंदी आई थी और इसने 2 करोड़ कमाए थे.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबित मंगलवार को रिलीज के 5वें दिन हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट ने 2 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 5 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 13.35 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Raaka Release Date:अल्लू अर्जुन की 'राका' की रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

पेद्दी ने दूसरे मंगलवार कितनी की कमाई?
राम चरण की पेद्दी की कमाई में वीकडेज में फिर गिरावट देखी जा रही है. बावजूद इसके ये सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन कर रही है.

  • बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को इसने 3.45 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ भारत में इसकी 13 दिनों की नेट कमाई अब 223.55 करोड़ रुपये हो गई है.

है जवानी तो इश्क होना है ने दूसरे मंगलवार कितना कमाया?
वरुण धवन स्टार और डेविड धवन निर्देशित है जवानी तो इश्क होना है भी बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से आगे बढ रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.35 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसकी 12 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 47.50 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें-Sunny Deol Vs Ameesha Patel: बिना फिल्मों के भी सनी देओल से ज्यादा अमीर हैं अमीषा पटेल, जानें गदर के दोनों एक्टर्स की नेटवर्थ

Published at : 17 Jun 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Peddi Haunted 3D Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Tuesday Box Office Collection Bharat Bhhagya Viddhaata Main Vaapus Aaunga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Tuesday Box Office : मंगलवार को 'मैं वापस आऊंगा'-'हॉन्टेड 3 डी' चमकी, कंगना की फिल्म ने तोड़ा दम, जानें- 'पेद्दी' समेत बाकी फिल्मों का हाल
मंगलवार को 'मैं वापस आऊंगा'-'हॉन्टेड 3 डी' चमकी, कंगना की फिल्म ने तोड़ा दम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
तमिल सिनेमा
Raaka Release Date:अल्लू अर्जुन की 'राका' की रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
अल्लू अर्जुन की 'राका' की रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
तमिल सिनेमा
Karuppu Box Office Closing Collection: ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या-तृषा की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
तमिल सिनेमा
South Movies In Theater This Week: इस हफ्ते सिनेमाघरों में साउथ फिल्मों की बाढ़, रिलीज हो रही एक या दो नहीं पूरी 9 मूवीज, चेक करें लिस्ट
इस हफ्ते सिनेमाघरों में साउथ फिल्मों की बाढ़ , रिलीज हो रही एक या दो नहीं पूरी 9 मूवीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
बॉलीवुड
Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
जनरल नॉलेज
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget