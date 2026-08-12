'भारत ने 10 साल से बैन किया...' आतिफ असलम हैं दुखी, कहा- लोग VPN पर गाने सुनते हैं

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भारत ने 10 साल से बैन किया है...', पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम हैं दुखी, कहा- लोग VPN पर गाने सुनते हैं

'भारत ने 10 साल से बैन किया है...', पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम हैं दुखी, कहा- लोग VPN पर गाने सुनते हैं

Atif Aslam: पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को 10 साल पहले भारत में बैन कर दिया गया था. अब इस मामले पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और बताया कि भारतीय फैंस बैन के बावजूद उनके गाने VPN की मदद से सुनते हैं

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. इनका असर क्रिकेट और सिनेमा जगत पर भी देखने को मिलता है. करीब 10 साल पहले भारत की तरफ से पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी. अब इस बैन पर पाकिस्तान के मशहूर सिंगर आतिफ असलम ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि बैन के बावजूद भारतीय फैंस उनके गाने सीडी और VPN के इस्तेमाल से सुनते रहते हैं. 

मेरे फैंस VPN की मदद से गाने सुनते हैं

आतिफ असलम ने हाल ही में शो 'वन ऑन वन विद क्रिस फेड' पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की. तभी उन्होंने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'बीते दस सालों में मैंने वहां (भारत) कोई गाना नहीं किया. लेकिन, मेरे फैंस मेरे गाने VPN की मदद से और CD बनाकर एक-दूसरे को बांटकर सुनते हैं. जहा संगीत को पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा.' आगे आतिफ ने भारतीय फैंस के लिए कहा, 'मुझे भारत में काम करने की कमी नहीं खल रही है, लेकिन मुझे आपकी याद आती है.'

भारत ने 10 साल से बैन किया है...', पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम हैं दुखी, कहा- लोग VPN पर गाने सुनते हैं

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भारत में मुझ पर 10 साल से बैन लगा है 

आतिफ असलम ने आगे कहा, '10 साल हो चुके हैं मुझ पर भारत में बैन लगे हुए. ये फैसला भारत सरकार ने लिया था. उन्होंने अन्य पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी बैन किया और बाद में पाकिस्तान ने भी भारतीय कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया.' आगे आतिफ ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने मुझे बैन किया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं.

भारत ने 10 साल से बैन किया है...', पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम हैं दुखी, कहा- लोग VPN पर गाने सुनते हैं

उरी हमले के बाद बढ़ा था तनाव

बता दें कि सितंबर 2016 में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया था. उस दौरान गुड़गांव में आतिफ का एक शो होने वाला था जिसे रद्द कर दिया गया था. फिर 'इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन' (IMPPA) ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर रोक लगाने के लिए पहल की थी और प्रस्ताव पारित किया था. जबकि साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया था और बाद में पाकिस्तान ने भी भारतीय कलाकारों के लिए ऐसा ही किया था.  

आतिफ असलम के पॉपुलर गाने

आतिफ असलम उन पाकिस्तानी सिंगर्स में शामिल हैं जिन्हे भारत में फैंस काफी पसंद करते हैं. बॉलीवुड में उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2005 की फिल्म 'कलयुग' के गाने 'आदत' से की थी. उन्होंने 'वो लम्हे', 'तेरा होने लगा हूं', 'जीने लगा हूं', 'तेरे संग यारा' जैसे गानों से पहचान बनाई है. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 10:44 AM (IST)
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