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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunny Deol Vs Ameesha Patel: बिना फिल्मों के भी सनी देओल से ज्यादा अमीर हैं अमीषा पटेल, जानें गदर के दोनों एक्टर्स की नेटवर्थ

Sunny Deol Vs Ameesha Patel: बिना फिल्मों के भी सनी देओल से ज्यादा अमीर हैं अमीषा पटेल, जानें गदर के दोनों एक्टर्स की नेटवर्थ

Sunny Deol vs Ameesha Patel Net Worth: गदर की सकीना दौलत के मामले में तारा सिंह से ज्यादा अमीर हैं. यहां अमीषा पटेल और सनी देओल की नेटवर्थ जान सकते हैं.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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सनी देओल और अमीष पटेल की जोड़ी 'गदर' और 'गदर 2' में नजर आई थी. इन फिल्मों में इनके तारा और सकीना के किरदार को फैंस बेहद प्यार करते हैं. वहीं 'गदर 2' के बाद जहां सनी देओल की 'जाट' और 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्में आ चुकी हैं तो वहीं अमीषा पटेल बड़े पर्दे से दूर ही हैं. लेकिन आपको जानकर  हैरानी होगी कि बिना फिल्में किए भी अमीषा पटेल सनी देओल से ज्यादा रईस हैं. चलिए यहां जानते हैं कि'गदर'के ये दोनों स्टार्स कितनी दौलत के मालिक है?

सनी देओल की कितनी है नेटवर्थ ?
सनी देओल स्टारर फिल्म गदर ने हाल ही में 25 साल पूरे किए है.एक्टर बीते दिन गदर के 25 साल पूरे होने के जश्न में भी शामिल हुए थे.वहीं एक्टर अब गदर 3 में नजर आएंगे. फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कफंर्म किया है कि गदर 3 की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है.इन सबके बीच सनी देओल की कुल नेट वर्थ की बात करें तो

  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 130 करोड़ से 220 करोड़ ($15–$26 मिलियन USD) के बीच होने का अनुमान है.
  • बॉलीवुड सुपरस्टार की संपत्ति में उनकी फिल्मों की ज़बरदस्त बॉक्स-ऑफिस सफलता, ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट व बिज़नेस जैसे अलग-अलग कामों की वजह से भारी बढ़ोतरी हुई है.
  • बता दें की सनी देओल अपनी फिल्मों से मोटी फीस वसूलते हैं. उन्होंने बॉर्डर 2 के लिए 50 करोड़ फीस वसूली थी.
  • उनके मुंबई में करोड़ो के कई बंगले है.वहीं विदेशों में भी उनकी प्रॉपर्टी है. सनी के पास करोड़ों की कारें भी हैं.

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अमीषा पटेल की कितनी है नेटवर्थ?
अमीषा पटेल पिछले 26 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, हालांकि उनकी कुछ ही फिल्में हिट रही हैं. वहीं कई सालों के ब्रेक के बाद साल 2023 में उनकी गदर 2 आई थी जो ब्लॉकबस्टर रही थी. इसके बाद से उनकी कोई फिल्म नहीं आई है. फिर भी अमीषा काफी आलीशान जिंदगी जीती हैं. यहां तक कि वे नेटवर्थ के मामले में सनी देओल से आगे हैं.

  • बता दें कि अमीषा पटेल 280 करोड़ की दौलत की मालकिन हैं.
  • अमीषा बिना फिल्में किए भी ब्रांड एंडोर्समेंट, स्टेज शो और अपनी किराए की प्रॉपर्टी से हर महीने करोड़ों कमाती हैं.  
  • उनकी महीने की कमाई 1 से 2 करोड़ बीच है और सालाना कमाई लगभग 25 करोड़ है.
  • वह एक शो के लिए 50 से 80 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
  • अमीषा पटेल का मुंबई के एक पॉश इलाके में एक शानदार घर है, जिसे उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है.
  • इसके अलावा, पाली हिल में उनकी कई प्रीमियम रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी हैं. उनके पास करोड़ों की कारें भी हैं. 

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Published at : 16 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
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