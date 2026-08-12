5,000 करोड़ के मालिक टॉम क्रूज को है मल्लिका शेरावत पर क्रश? एक्ट्रेस के खुलासे ने मचाई सनसनी

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत जल्द ही रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के सीजन 2 में नजर आने वाली हैं. शो का प्रीमियर 13 अगस्त 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा. शो के शुरू होने से पहले मल्लिका की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को लेकर बड़ा खुलासा करती नजर आ रही हैं.

मल्लिका शेरावत पर फिदा हैं टॉम क्रूज!

वीडियो में देखा जा सकता है कि मल्लिका दावा कर रही है कि टॉम क्रूज का उन पर क्रश है. एक्ट्रेस की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. वायरल क्लिप में कॉमेडियन आदित्य कुलश्रेष्ठ यानी कुल्लू, मल्लिका से पूछते हैं कि क्या उन्हें कभी किसी पर क्रश हुआ है या फिर हर किसी को सिर्फ उन पर ही क्रश होता है?

The way Mallika said Tom Cruise had a crush on her like she was talking about her neighbour 😂😭#TheTraitorsOnPrime #TheTraitors pic.twitter.com/ZEKsVy4ECB — Moonlight☆ (@crazyoumoon_12) August 11, 2026

हम साथ में पार्टी करते हैं...

इस पर मल्लिका कहती हैं, 'सबको मेरे पर ही आता है क्रश. टॉम क्रूज को आया हुआ है आजकल. झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास फोन होता तो वीडियो दिखाती उसके.' मल्लिका की ये बात सुनकर कुल्लू और अभिषेक मल्हान उनसे पूछते हैं कि टॉम क्रूज किस तरह के वीडियो भेज रहे हैं? क्या वो उन्हें स्नैप्स भेज रहे हैं? इस पर मल्लिका जवाब देती हैं, 'नहीं, जब हम साथ में पार्टी कर रहे थे तब के हैं. वो शानदार हैं.' मल्लिका के इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

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यूजर्स दे रहे ऐसे रिएक्शन

मल्लिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक ने लिखा, 'मल्लिका कमाल की हैं.' एक ने लिखा, 'ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया.' एक ने लिखा, 'राखी सावंत बनने की नाकाम कोशिश.' दूसरे ने लिखा, 'टॉम क्रूज की कोई फिल्म आने वाली होगी... और इसका नाम भी ले लेना... इंडिया मार्केट है.' एक यूजर ने लिखा, 'हाहाहा. क्या मजाक है.'

कब शुरू होगा 'द ट्रेटर्स' सीजन 2?

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की बात करें तो इस शो को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं. इसमें कुल 21 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे. इनमें मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती, अभिषेक मल्हान, क्रिस्टल डिसूजा, पारुल गुलाटी, दलीप ताहिल, शाहनील गिल, शालिनी पासी, रणवीर बरार, आदित्य कुलश्रेष्ठ, हरमन बावेजा, प्रिश, रिदा थराना, साउंडस मौफाकिर और रैपर इक्का शामिल हैं. 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त को प्राइम वीडियो पर होगा.

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