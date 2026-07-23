Video: मैं किसलिए आया हूं? CJP प्रोटेस्ट पर सोनू निगम से पूछा सवाल, भड़क गए सिंगर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: मैं किसलिए आया हूं? सोनू निगम ने नहीं किया CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट, सवाल पूछा तो भड़क गए सिंगर

Video: मैं किसलिए आया हूं? सोनू निगम ने नहीं किया CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट, सवाल पूछा तो भड़क गए सिंगर

Sonu NIgam Viral Video: हाल ही में दिग्गज सिंगर सोनू निगम एक इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान उनसे सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सवाल किया गया था. आइए जानते हैं कि इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jul 2026 01:06 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ जारी स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन अब जोर-शोर से आगे बढ़ता जा रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे इस प्रोटेस्ट को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. वहीं बॉलीवुड के बड़े-बड़े सेलेब्स भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में उतर आए हैं. हालांकि कई सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी है. जबकि सीजेपी प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर दिग्गज सिंगर सोनू निगम तो भड़क ही गए.

सीजेपी प्रोटेस्ट के सवाल पर भड़के सोनू सिंगर

बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर्स में शुमार सोनू निगम हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान अभिनेता से मीडिया ने कई सवाल किए थे. इसी कड़ी में उनसे दिल्ली में जारी स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन को लकर भी सवाल किया था. हालांकि सिंगर इस मामले पर बोलने से बचते हुए नजर आए.

 
 
 
 
 
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मीडिया से बातचीत के दौरान सोनू निगम से सीजेपी प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी सवाल किया गया था. उनसे पुछा गया था, 'दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे'? इस पर सोनू निगम ने जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा, 'मैं यहां किसलिए आया हूं बस बस.' इसके बाद जब सिंगर से दूसरा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'अभी हो गया, बस.'

नेटिजंस ने की सोनू निगम की खिंचाई

सोनू निगम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके इस रवैये को लेकर नेटिजंस उनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इतना डरे हुए क्यों हो भाई?' एक ने लिखा, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं मिली. एक ने लिखा, 'अरे अरिजीत सिंह से सीखो कुछ.' वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, डर गया. जबकि कई यूजर्स ने कमेंट में बायकॉट लिखा है.

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Video: मैं किसलिए आया हूं? सोनू निगम ने नहीं किया CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट, सवाल पूछा तो भड़क गए सिंगर

इन सेलेब्स ने किया सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन

सीजेपी प्रोटेस्ट के समर्थन में अब तक कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की हैं. इनमें आलिया भट्ट, नसीरुद्दीन शाह, प्रीति जिंटा, प्रकाश राज, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, सलमान खान, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, सोनी राजदान आदि शामिल हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
SONU NIGAM CJP Protest
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