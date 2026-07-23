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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर RJD का रिएक्शन, 'यदि आपकी सरकार…'

प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर RJD का रिएक्शन, 'यदि आपकी सरकार…'

PM Modi Fast Track Court News: आरजेडी ने सवाल उठाया है कि देश का युवा पूछ रहा है कि क्या सरकार की मंशा सचमुच पेपर लीक माफिया को सजा दिलाने की है, या उन्हें बचाने की? पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में जारी प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि जांच और कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) का गठन होगा. पीएम मोदी के ऐलान पर आरजेडी (RJD) का रिएक्शन आया है. आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह (RJD MP Sudhakar Singh) ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पर भी सवाल उठाया है. 

सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर टैग करते हुए कहा, "फिर वही पुराना तरीका, सरकार की नाकामी, और जिम्मेदारी कोर्ट के कंधों पर…"

सुधाकर सिंह ने पीएम मोदी से कहा कि आप कहते हैं कि पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट करेगा क्या, जब सरकार समय पर जांच पूरी नहीं करेगी, आरोपियों को नहीं पकड़ेगी, चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी? उन्होंने कहा कि NEET-2024 घोटाले का सरगना संजीव मुखिया चार्जशीट समय पर दाखिल न होने के कारण बरी हो गया. यह जांच एजेंसियों और सरकार की नाकामी है.

'आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते'

प्रधानमंत्री को घेरते हुए आरजेडी सांसद ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. गिरफ्तारी करना, एफआईआर दर्ज करना, निष्पक्ष जांच कराना, सबूत जुटाना और समय पर चार्जशीट दाखिल करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है. यदि यही काम नहीं होगा, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल एक राजनीतिक जुमला बनकर रह जाएगा.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर यह मामला…'

'यदि आपकी सरकार...'

सुधाकर सिंह ने कहा कि देश का युवा पूछ रहा है कि क्या सरकार की मंशा सचमुच पेपर लीक माफिया को सजा दिलाने की है, या उन्हें बचाने की? यदि आपकी सरकार अपनी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, तो फिर सत्ता में बैठने का औचित्य क्या है? केवल घोषणाएं करने के लिए? 

उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य भाषणों से नहीं, कार्रवाई से सुरक्षित होगा. जब तक पेपर लीक के असली गुनहगारों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हर नई घोषणा युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी लगेगी.

यह भी पढ़ें- NEET मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर CM सम्राट चौधरी का रिएक्शन, 'किसी भी…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Sudhakar Singh PM Modi RJD NEET Paper Leak BIHAR NEWS
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