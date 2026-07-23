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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हर तूफान एक सबक है...', क्या 4 महीने बाद आई बादशाह-ईशा रिखी के रिश्ते में दरार? एक्ट्रेस के वीडियो ने मचाई हलचल

'हर तूफान एक सबक है...', क्या 4 महीने बाद आई बादशाह-ईशा रिखी के रिश्ते में दरार? एक्ट्रेस के वीडियो ने मचाई हलचल

Isha Rikhi: बादशाह की पत्नी ईशा रिखी का नया इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उन्होंने अपनी शादी का एक वीडियो शेयर किया है, लेकिन इसके कैप्शन ने फैंस का ध्यान खींच लिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jul 2026 11:26 AM (IST)
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मशहूर रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी की शादी को चार महीने हो चुके हैं. दोनों ने मार्च 2026 में गुरुद्वारे में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी रचाई थी. ईशा ने खुद बादशाह के साथ अपनी एक रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए अपनी शादी पर मुहर लगाई थी. अब ईशा ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया है.

ईशा रिखी के फैंस हो गए कन्फ्यूज
ईशा और बादशाह ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखा है. दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ कम ही पोस्ट शेयर करते हैं. अब ईशा के नए वीडियो ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. दरअसल, एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बादशाह संग अपना एक वेडिंग वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन ने फैंस को हैरान कर दिया. 

ईशा रिखी ने शेयर किया वेडिंग वीडियो
ईशा रिखी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो कोलाज शेयर किया है, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया. इस वीडियो में बादशाह के साथ बिताए खास पल, शादी की खूबसूरत झलकियां और परिवार के साथ तस्वीरें दिखाई गई हैं. वहीं, वीडियो के आखिर में एक तस्वीर है, जिसमें ईशा रोती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बादशाह उन्हें गले लगाया हुआ है. 

 
 
 
 
 
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हर तूफान एक सबक है, हर प्रार्थना उम्मीद है...
इस वीडियो के साथ ईशा ने कैप्शन में लिखा, 'हर तूफान एक सबक है. हर प्रार्थना उम्मीद है.' इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाला टूटे दिल वाला इमोजी शेयर किया है. ईशा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस काफी कन्फ्यूज हो गए हैं. 

हर तूफान एक सबक है...', क्या 4 महीने बाद आई बादशाह-ईशा रिखी के रिश्ते में दरार? एक्ट्रेस के वीडियो ने मचाई हलचल

कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने पूछा, 'क्या हुआ?' तो किसी ने लिखा, 'कोई कॉन्टेक्स्ट?' वहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि वीडियो में मौजूद तस्वीरें पुरानी हैं और दोनों अलग हो चुके हैं. हालांकि, बादशाह और ईशा की ओर से अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. 

हर तूफान एक सबक है...', क्या 4 महीने बाद आई बादशाह-ईशा रिखी के रिश्ते में दरार? एक्ट्रेस के वीडियो ने मचाई हलचल

कौन हैं ईशा रिखी?
ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उनका जन्म 3 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में हुआ था. ईशा ने 2013 में पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें सिप्पी गिल और ओम पुरी भी थे. इसके बाद उन्होंने 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास', और 'जट जूलियट' जैसी कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है. ईशा ने साल 2018 में बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'नवाबजादे' है. ईशा को आखिरी बार पंजाबी फिल्म 'मिंडो तसीलदारनी' (2019) में देखा गया था.

जैस्मीन मसीह से हुई बादशाह की पहली शादी
बता दें कि बादशाह की पहली शादी साल 2012 में जैस्मीन मसीह से हुई थी. उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम जेसमी है. बादशाह और जैस्मिन 2020 में अलग हो गए थे. एक इंटरव्यू में बादशाह ने बताया था कि उन्होंने और जैस्मीन ने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला किया.

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Published at : 23 Jul 2026 11:26 AM (IST)
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