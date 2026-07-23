भारत में रणबीर कपूर की 'रामायण' का ट्रेलर कब और किस टाइम होगा रिलीज? जानें- यहां

नितेश तिवारी की 'रामायण' साल की मच अवेटेड फिल्म है. फिलहाल फैंस इसके ट्रेलर रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गौरतलब है कि मेकर्स 24 जुलाई 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज करेंगे. हालांकि इसेस पहले सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ट्रेलर दिखाया जाएगा. बुधवार को, रणबीर कपूर और यश अपनी अपकमिंग फिल्म के ग्रैंड इंटरनेशनल शोकेस के लिए सैन डिएगो में होने वाले पॉप कल्चर इवेंट में शामिल होने के लिए मुंबई से रवाना हुए थे. चलिए यहां जानतेहैं भारत में 'रामायण' का ट्रेलर किस टाइम रिलीज किया जा सकता है?

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में 'रामायण' पैनल में शामिल होंगे रणबीर-यश

'रामायण' पैनल गुरुवार को SDCC के 4,800 सीटों वाले बॉलरूम 20 में दोपहर 3:15 बजे पीडीटी पर आयोजित होने वाला है. एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट कॉय जैंड्रो द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस सेशन में रणबीर कपूर, यश, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​शामिल होंगे. प्रेजेंटेशन के दौरान, टीम फिल्म के पीछे के विजन, इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, कैरेक्टर डेवलपमेंट और ग्लोबल ऑडियंस के लिए प्राचीन भारतीय एपिक के एडेप्टेशन पर चर्चा करेगी. खबरों की मानें तो पैनल में एक्सक्लूसिव फुटेज का प्रीमियर भी शामिल होगा, जिसके बाद फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिवील किया जाएगा.

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'रामायण' का ट्रेलर भारत में किस समय होगा रिलीज?

कॉमिक-कॉन शेड्यूल के अनुसार, प्रेजेंटेशन 24 जुलाई को IST के अनुसार सुबह 3:15 बजे से 4:15 बजे के बीच होगा, जब सैन डिएगो में मौजूद लोगों के लिए ट्रेलर दिखाए जाने की उम्मीद है. वहीं पीवीआर पिक्चर्स के ऑफिशियल हैंडल से ऑनलाइन शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट के मुताबिक, ट्रेलर 24 जुलाई को सुबह 10 बजे (IST) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. वहीं, दूसरी रिपोर्टों का कहना है कि ट्रेलर सुबह 8 बजे (IST) तक रिलीज हो सकता है. हालांकि, मेकर्स ने सिर्फ 24 जुलाई की रिलीज की तारीख कन्फर्म की है और अभी तक ट्रेलर रिलीज का तय समय नहीं बताया है.

Ramayana Trailer has been scheduled at

10 Am IST by PVR Pictures on their official Handle on 24th July.



The Peak is Coming 🏹 pic.twitter.com/1H892uvMJB — KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) July 22, 2026

'रामायण' की कास्ट और रिलीज की तारीख

'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता का रोल निभा रही हैं. यश फिल्म में रावण के रोल में दिखेंगे जबकि सनी देओल भगवान हनुमान का रोल करेंगे और रवि दुबे लक्ष्मण का रोल निभाएंगे. फिल्म की बाकी की स्टार कास्ट में लारा दत्ता (कैकेयी), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), अरुण गोविल (राजा दशरथ), विवेक ओबेरॉय (विद्युज्जिह्व), कुणाल कपूर (भगवान इंद्र), आदिनाथ कोठारे (भरत) भी शामिल हैं, जबकि अनुपम खेर जटायु को अपनी आवाज देंगे. हालांकि फ़िल्म दिवाली 2026 में रिलीज़ होने वाली है, लेकिन चर्चा है कि फ़िल्म 8 नवंबर को रिलीज़ हो सकती है. वैसे फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की तारीख़ ट्रेलर में रिवील की जाएगी.

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