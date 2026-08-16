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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' के बाद अब 'प्रलय' से धमाका करेंगे रणवीर सिंह, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

'धुरंधर' के बाद अब 'प्रलय' से धमाका करेंगे रणवीर सिंह, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

'धुरंधर' फ्रैंचाइजी की जबरदस्त सक्सेस के बाद रणवीर सिंह अब अपनी नई फिल्म 'प्रलय' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी इस सर्वाइवल ड्रामा फिल्म की शूटिंग आज (16 अगस्त) से शुरू हो गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 16 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. वो आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां हर बड़ा फिल्ममेकर उनके साथ काम करना चाहता है. 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' की जबरदस्त सफलता के बाद अब उन्होंने अपनी नई फिल्म पर काम शुरू कर दिया है. 

'प्रलय' की शूटिंग शुरू
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्रलय' को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्टर इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं. ये एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है, जिसकी शूटिंग 16 अगस्त से मुंबई और उसके आसपास की कई लोकेशंस पर शुरू हो गई है. 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी की जबरदस्त सक्सेस के बाद रणवीर एक बार फिर फिल्म 'प्रलय' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की तैयारी में हैं. 

धुरंधर' के बाद अब 'प्रलय' से धमाका करेंगे रणवीर सिंह, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

जय मेहता कर रहे हैं निर्देशन
'प्रलय' का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जो इससे पहले अपनी दमदार वेब सीरीज और फिल्मों के जरिए दर्शकों का ध्यान खींच चुके हैं. जय मेहता को 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' जैसे पॉपुलर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है. इस सीरीज का निर्देशन उन्होंने हंसल मेहता के साथ मिलकर किया था. इसके अलावा वो फिल्म 'लुटेरे' का भी निर्देशन कर चुके हैं. अब जय मेहता 'प्रलय' के जरिए एक अलग तरह की कहानी पर्दे पर लेकर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
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इन प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर बनाई 'प्रलय'
'प्रलय' को अनन्या बिड़ला के बिरला स्टूडियोज, ट्रू स्टोरी फिल्म्स और मां कसम फिल्म्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. बड़े प्रोडक्शन हाउस और दमदार क्रिएटिव टीम के साथ बन रही इस फिल्म को लेकर मेकर्स ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं. रणवीर सिंह के अलावा इस फिल्म में 'लोका' की एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका निभा रही हैं. रणवीर सिंह के फैंस अब इस फिल्म से जुड़ी नई अपडेट्स और उनके लुक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

धुरंधर' के बाद अब 'प्रलय' से धमाका करेंगे रणवीर सिंह, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

पहली बार साथ काम कर रहे रणवीर सिंह और जय मेहता
रणवीर पहली बार इस तरह के सर्वाइवल ड्रामा में एकदम अलग अंदाज में नजर आएंगे. ये फिल्म बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये पहला मौका है, जब रणवीर सिंह और जय मेहता पहली बार किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ काम कर रहे हैं. ऐसे में दोनों की ये फ्रेश जोड़ी फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ा रही है. रणवीर की एनर्जी और जय मेहता का अलग तरह का कहानी कहने का अंदाज पर्दे पर क्या कमाल दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा.

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Published at : 16 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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Pralay Ranveer SIngh
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