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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल नहीं पीते शराब, करियर में डाउनफॉल को लेकर किया रिएक्ट

सनी देओल नहीं पीते शराब, करियर में डाउनफॉल को लेकर किया रिएक्ट

सनी देओल ने हाल ही में अपने करियर में डाउनफॉल और सक्सेस के बाद ईगो आने को लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक्टर बनने का कब सोचा.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Aug 2026 03:12 PM (IST)
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सनी देओल इन दिनों फिल्म 'बंटवारा 1947' में दिख रहे हैं. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सनी देओल जोरों-शोरों से फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने डाउनफॉल को लेकर बात की.

डाउनफॉल पर बोले सनी देओल

'गदर' के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद भी सनी के करियर में जो डाउनफॉल आया उसे लेकर एक्टर ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा, 'अचानक कोऑपरेट आया और फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्मेट बदलना शुरू हुआ. गदर के साथ में मैंने इंडियन की थी वो भी बहुत बड़ी हिट थी. उस समय की लगान वगैरह से भी बड़ी हिट थी. 'इंडियन' ने लगान से दोगुना बिजनेस किया था और गदर ने बहुत ज्यादा किया था. इंडस्ट्री में बदलाव आया. 'जो बोले सो निहाल' को भी पॉलिटिक्स की  वजह से उतारनी पड़ी थी. आजकल जो पॉलिटिक्स फिल्मों के बीच में आ रही है इसे नहीं आना चाहिए. इसे बाहर रहना चाहिए. हम थोड़े न कुछ कर रहे हैं. ये एंटरटेनमेंट है, इसे एंटरटेनमेंट ही रहने दो.'

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इसके अलावा सनी ने एक्टर बनने को लेकर रिएक्ट किया. सनी देओल ने कहा, 'मैंने जब स्कूल खत्म किया तब सोचा कि एक्टर बनूंगा. उससे पहले नहीं सोचा था. मैं पापा की फिल्में बहुत देखता था और किसी कभी नहीं देखता था. पापा की हर फिल्में देखता था. हॉलीवुड की फिल्में बहुत देखता था. पापा की पुरानी फिल्मों ने इंस्पायर किया. एक्टिंग मेरे लिए एक्सप्रेशन है.'

सक्सेस का नहीं हुआ घमंड- सनी देओल

सक्सेस के बाद ईगो आने को लेकर सनी ने कहा, 'कभी इस तरह का विचार नहीं आता है. ये एक नशा होता है और ऐसा नशा कभी चढ़ा नहीं. क्योंकि मैं धर्मेंद्र का बेटा हूं. हमने सारी चीजें देखी हैं, फील की हैं. तो कभी उस उतार-चढ़ाव से घबराहट नहीं हुई. पापा भी कभी चेंज नहीं हुए.'

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शराब पर क्या बोले सनी देओल?

सनी देओल ने सिगरेट और शराब को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मैंने शराब-सिगरेट टेस्ट की है लेकिन कभी पी नहीं है. मतलब जब मैं यंग था तो ट्राई की है. उस वक्त मैं विदेश में पढ़ रहा था. तो उस वक्त आपकी उम्र के लोग सब कर रहे होते हैं तो ट्राई की है. मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं. उसकी स्मेल पसंद नहीं. मैं सुबह जितनी जल्द हो सके उठता हूं. मैं पॉजिटिव फील करता हूं.'

फिल्म 'बंटवारा 1947' की बात करें तो इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं. फिल्म में प्रीति जिंटा फीमेल लीड में हैं. वहीं शबाना आजमी का भी फिल्म में अहम रोल है. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. राजकुमार संतोषी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. 

सनी देओल को इससे पहले 'इक्का' में देखा गया था. इस फिल्म में अक्षय खन्ना भी दिखे थे. फिल्म ओटीटी पर आई थी और इसकी काफी चर्चा रही थी. फिल्म को पसंद किया गया था. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Batwara 1947
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