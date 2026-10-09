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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडघातक था शर्मिला टैगोर का लंग कैंसर, बेटी सोहा अली खान ने किया चौंकाने वाला खुलासा

घातक था शर्मिला टैगोर का लंग कैंसर, बेटी सोहा अली खान ने किया चौंकाने वाला खुलासा

शर्मिला टैगोर लंग कैंसर जैसी बीमारी का सामना कर चुकी हैं. हालांकि सर्जरी के बाद वो कैंसर मुक्त हो गई थीं. अब उनके कैंसर को लेकर उनकी बेटी सोहा अली खान ने एक बड़ा खुलासा किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Oct 2026 09:48 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर को साल 2023 में लंग कैंसर होने का पता चला था और उन्होंने इसकी सर्जरी कराई थी जिसके बाद एक्ट्रेस इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं. एक बातचीत के दौरान अब शर्मिला टैगोर की बेटी और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने मां की बीमारी को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने बताया कि सर्जरी के वक्त पता चला था कि लंग कैंसर घातक था.

घातक था शर्मिला टैगोर का लंग कैंसर

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सोहा अली खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी मां की लंग कैंसर की जर्नी को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि जब उनकी मां को लंग कैंसर का पता चला था तब वो शुरुआती स्टेज पर था और इस पर सर्जरी के माध्यम से काबू पा लिया गया था.

सोहा अली खान ने कहा, 'जब ये शुरुआती स्टेज में होता है तो इसका पता चलना काफी मुश्किल हो जाता है. मां के मामले में ये जीरो स्टेज पर था. उन्होंने सर्जरी कराने पर जोर दिया था और तब कई लोगों का कहना था कि इसकी आवश्यकता नहीं है. हालांकि सर्जरी हुई और ऑपरेशन के वक्त पता चला ये मैलिग्नेंट (घातक) था. डॉक्टर्स को इसे पूरी तरह हटाने में कामयाबी मिली.'

नहीं पड़ी थी कीमोथेरेपी की ज़रूरत 

इससे पहले सोहा अली खान ने नयनदीप रक्षित के साथ बातचीत में भी शर्मिला टैगोर के लंग कैंसर पर चर्चा की थी. तब एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उनकी मां को लंग कैंसर होने के बाद कीमोथैरेपी की जरूरत नहीं पड़ी थी.

'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नहीं कर पाईं काम

अपने कैंसर को लेकर शर्मिला टैगोर ने करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में बताया था कि इसके चलते वो करण के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में काम नहीं कर पाई थीं. फिल्म में जो रोल शबाना आजमी ने अदा किया था उसके लिए करण पहले शर्मिला को लेना चाहते थे. एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपने दामाद कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' में कैमियो किया था. ये फिल्म पिछले महीने रिलीज हुई थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
Soha Ali Khan
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