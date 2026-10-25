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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडउर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी से लेकर मृणाल ठाकुर तक, दिवाली पार्टी में बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा

उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी से लेकर मृणाल ठाकुर तक, दिवाली पार्टी में बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा

ITRH की दिवाली सेलिब्रेशन पार्टी में शिल्पा शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी समेत बॉलीवुड की कई हसीनाएं पहुंचीं. सभी अपने ग्लैमरस अंदाज और स्टाइलिश लुक से महफिल लूटती नजर आईं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 25 Oct 2026 08:42 AM (IST)
ITRH की दिवाली सेलिब्रेशन पार्टी में शिल्पा शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी समेत बॉलीवुड की कई हसीनाएं पहुंचीं. सभी अपने ग्लैमरस अंदाज और स्टाइलिश लुक से महफिल लूटती नजर आईं.

लग्जरी फैशन और डिजाइनर लेबल ITRH ने 24 नवंबर को मुंबई में दिवाली पार्टी का आयोजन किया. इस स्टार-स्टडेड सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की और अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. आइए, देखते हैं पार्टी की तस्वीरें.

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ITRH की दिवाली पार्टी में 52 साल की उर्मिला मातोंडकर ने अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब जलवा बिखेरा. उन्होंने ऑलिव ग्रीन कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शरारा सूट पहना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. अपने इस ट्रेडिशनल लुक को उन्होंने हैवी चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया. वहीं, खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स और ग्लॉसी मेकअप उनके लुक को रॉयल टच दे रहे थे.
ITRH की दिवाली पार्टी में 52 साल की उर्मिला मातोंडकर ने अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब जलवा बिखेरा. उन्होंने ऑलिव ग्रीन कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शरारा सूट पहना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. अपने इस ट्रेडिशनल लुक को उन्होंने हैवी चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया. वहीं, खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स और ग्लॉसी मेकअप उनके लुक को रॉयल टच दे रहे थे.
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इस दिवाली पार्टी में शिल्पा शेट्टी अपने एलिगेंट और स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने आइवरी वाइट कलर की खूबसूरत लेस साड़ी पहनी थी, जिसे हैवी एम्बेलिशमेंट वाले स्लीवलेस कॉर्सेट ब्लाउज के साथ पेयर किया. मिनिमल डायमंड जूलरी और ग्लोइंग मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लगीं.
इस दिवाली पार्टी में शिल्पा शेट्टी अपने एलिगेंट और स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने आइवरी वाइट कलर की खूबसूरत लेस साड़ी पहनी थी, जिसे हैवी एम्बेलिशमेंट वाले स्लीवलेस कॉर्सेट ब्लाउज के साथ पेयर किया. मिनिमल डायमंड जूलरी और ग्लोइंग मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लगीं.
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इस इवेंट में मेधा शंकर अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने ग्रीन और ब्लू शेड्स वाला 'मायरा लहंगा सेट' पहना था. इसके साथ उन्होंने हैवी मिरर वर्क वाला स्ट्रैपलेस कॉर्सेट ब्लाउज पेयर किया. वहीं, गोटा और मिरर वर्क बॉर्डर वाले ऑलिव ग्रीन दुपट्टे ने उनके लुक को और भी खास बना दिया.
इस इवेंट में मेधा शंकर अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने ग्रीन और ब्लू शेड्स वाला 'मायरा लहंगा सेट' पहना था. इसके साथ उन्होंने हैवी मिरर वर्क वाला स्ट्रैपलेस कॉर्सेट ब्लाउज पेयर किया. वहीं, गोटा और मिरर वर्क बॉर्डर वाले ऑलिव ग्रीन दुपट्टे ने उनके लुक को और भी खास बना दिया.
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अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर दिवाली पार्टी में ब्लैक अनारकली सूट में बेहद एलिगेंट नजर आईं. इसके साथ उन्होंने गोल्डन गोटा-चेक पैटर्न वाला हैवी ब्लैक दुपट्टा कैरी किया.
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर दिवाली पार्टी में ब्लैक अनारकली सूट में बेहद एलिगेंट नजर आईं. इसके साथ उन्होंने गोल्डन गोटा-चेक पैटर्न वाला हैवी ब्लैक दुपट्टा कैरी किया.
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इस दिवाली पार्टी में रणवीर सिंह की मां अंजू भवनानी और बहन ऋतिका भवनानी भी पहुंचीं. इस दौरान अंजू ब्लू और गोल्ड प्रिंटेड पटियाला सलवार-कुर्ता सेट में नजर आईं. वहीं, ऋतिका ने रेड कलर का अनारकली सूट पहना था.
इस दिवाली पार्टी में रणवीर सिंह की मां अंजू भवनानी और बहन ऋतिका भवनानी भी पहुंचीं. इस दौरान अंजू ब्लू और गोल्ड प्रिंटेड पटियाला सलवार-कुर्ता सेट में नजर आईं. वहीं, ऋतिका ने रेड कलर का अनारकली सूट पहना था.
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ITRH की दिवाली पार्टी में हुमा कुरैशी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ पहुंचीं. इस दौरान हुमा ऑरेंज और गोल्डन कलर के शरारा-लहंगा सेट में नजर आईं. वहीं, रचित सिंह ने ब्लैक और गोल्डन थीम वाला इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहना था. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.
ITRH की दिवाली पार्टी में हुमा कुरैशी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ पहुंचीं. इस दौरान हुमा ऑरेंज और गोल्डन कलर के शरारा-लहंगा सेट में नजर आईं. वहीं, रचित सिंह ने ब्लैक और गोल्डन थीम वाला इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहना था. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.
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इस दिवाली पार्टी में श्रिया सरन अपने शानदार लुक में नजर आईं. उन्होंने मेटैलिक सिल्वर-ग्रे कलर की टिश्यू साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने मोतियों और क्रिस्टल्स की हैवी कढ़ाई वाला ब्लाउज पेयर किया. वहीं, कुंदन-डायमंड का हैवी नेकलेस, बड़े झुमके और मेटैलिक क्लच ने उनके ग्लैमरस अंदाज में चार चांद लगा दिए.
इस दिवाली पार्टी में श्रिया सरन अपने शानदार लुक में नजर आईं. उन्होंने मेटैलिक सिल्वर-ग्रे कलर की टिश्यू साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने मोतियों और क्रिस्टल्स की हैवी कढ़ाई वाला ब्लाउज पेयर किया. वहीं, कुंदन-डायमंड का हैवी नेकलेस, बड़े झुमके और मेटैलिक क्लच ने उनके ग्लैमरस अंदाज में चार चांद लगा दिए.
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ITRH की दिवाली पार्टी में मृणाल ठाकुर अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक कलर की प्री-ड्रेप्ड साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने प्लंजिंग नेकलाइन वाला स्ट्रैपी कॉर्सेट ब्लाउज पेयर किया. वहीं, हैवी गोल्डन झुमके और हाफ-मून शेप के गोल्डन मेटैलिक क्लच ने उनके लुक को और भी खास बना दिया.
ITRH की दिवाली पार्टी में मृणाल ठाकुर अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक कलर की प्री-ड्रेप्ड साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने प्लंजिंग नेकलाइन वाला स्ट्रैपी कॉर्सेट ब्लाउज पेयर किया. वहीं, हैवी गोल्डन झुमके और हाफ-मून शेप के गोल्डन मेटैलिक क्लच ने उनके लुक को और भी खास बना दिया.
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दिवाली पार्टी में कुशा कपिला रेड कलर की बंधेज प्रिंट साड़ी में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने डीप पर्पल कलर का फुल-स्लीव्स ब्लाउज पहना. वहीं, बड़े गोल्डन झुमकों और शाइनी पोटली बैग ने उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बना दिया.
दिवाली पार्टी में कुशा कपिला रेड कलर की बंधेज प्रिंट साड़ी में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने डीप पर्पल कलर का फुल-स्लीव्स ब्लाउज पहना. वहीं, बड़े गोल्डन झुमकों और शाइनी पोटली बैग ने उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बना दिया.
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ITRH की दिवाली पार्टी में अहसास चन्ना एक्वा ब्लू कलर की क्रश्ड टिश्यू साड़ी में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने गोल्डन मिरर वर्क वाला स्ट्रैपी ब्लाउज पेयर किया, जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा था. वहीं, स्लीक बन, डायमंड चोकर नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और मिनिमल मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लगीं.
ITRH की दिवाली पार्टी में अहसास चन्ना एक्वा ब्लू कलर की क्रश्ड टिश्यू साड़ी में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने गोल्डन मिरर वर्क वाला स्ट्रैपी ब्लाउज पेयर किया, जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा था. वहीं, स्लीक बन, डायमंड चोकर नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और मिनिमल मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लगीं.
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ITRH की दिवाली पार्टी में श्वेता त्रिपाठी शर्मा अपने पति और रैपर चैतन्य शर्मा उर्फ स्लोचीता के साथ पहुंचीं. इस दौरान श्वेता रेड और ग्रे कलर के बांधनी प्रिंट वाले थ्री-पीस को-ऑर्ड सेट में नजर आईं. वहीं, चैतन्य ब्लैक कुर्ता-पायजामा में नजर आए.
ITRH की दिवाली पार्टी में श्वेता त्रिपाठी शर्मा अपने पति और रैपर चैतन्य शर्मा उर्फ स्लोचीता के साथ पहुंचीं. इस दौरान श्वेता रेड और ग्रे कलर के बांधनी प्रिंट वाले थ्री-पीस को-ऑर्ड सेट में नजर आईं. वहीं, चैतन्य ब्लैक कुर्ता-पायजामा में नजर आए.
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इस दिवाली पार्टी में निम्रत कौर अपने रॉयल और एलिगेंट लुक में नजर आईं. उन्होंने चॉकलेट ब्राउन कलर की खूबसूरत टिश्यू साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्राउन कलर का फुल-स्लीव्स ब्लाउज पेयर किया.
इस दिवाली पार्टी में निम्रत कौर अपने रॉयल और एलिगेंट लुक में नजर आईं. उन्होंने चॉकलेट ब्राउन कलर की खूबसूरत टिश्यू साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्राउन कलर का फुल-स्लीव्स ब्लाउज पेयर किया.
Published at : 25 Oct 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
ITRH Diwali Party

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