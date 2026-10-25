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उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी से लेकर मृणाल ठाकुर तक, दिवाली पार्टी में बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा
ITRH की दिवाली सेलिब्रेशन पार्टी में शिल्पा शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी समेत बॉलीवुड की कई हसीनाएं पहुंचीं. सभी अपने ग्लैमरस अंदाज और स्टाइलिश लुक से महफिल लूटती नजर आईं.
लग्जरी फैशन और डिजाइनर लेबल ITRH ने 24 नवंबर को मुंबई में दिवाली पार्टी का आयोजन किया. इस स्टार-स्टडेड सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की और अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. आइए, देखते हैं पार्टी की तस्वीरें.
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Published at : 25 Oct 2026 08:42 AM (IST)
Tags :ITRH Diwali Party
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