उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी से लेकर मृणाल ठाकुर तक, दिवाली पार्टी में बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा

ITRH की दिवाली पार्टी में 52 साल की उर्मिला मातोंडकर ने अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब जलवा बिखेरा. उन्होंने ऑलिव ग्रीन कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शरारा सूट पहना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. अपने इस ट्रेडिशनल लुक को उन्होंने हैवी चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया. वहीं, खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स और ग्लॉसी मेकअप उनके लुक को रॉयल टच दे रहे थे.