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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरश्मिका मंदाना को 'तमिल एक्टर' बताकर घिरे जावेद अख्तर, क्लास लगने के बाद मानी गलती

रश्मिका मंदाना को 'तमिल एक्टर' बताकर घिरे जावेद अख्तर, क्लास लगने के बाद मानी गलती

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हिंदी एक्सेंट को लकेर ट्रोल होती हैं. इसी बीच अब दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने उन्हें सपोर्ट किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 12:12 PM (IST)
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दिग्गज गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर ने हिंदी एक्सेंट को लेकर ट्रोल हो रहीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का सपोर्ट किया है. हिंदी फिल्मों में उनके बोलने के अंदाज पर हो रही बहस के बीच जावेद अख्तर ने एक्स पर पोस्ट कर रश्मिका को डिफेंड किया. 

उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया, जो उनकी भाषा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. जावेद ने कहा कि रश्मिका के बोलने के तरीके पर सवाल उठाने वालों को पहले खुद तमिल बोलने की कोशिश करनी चाहिए.

जावेद अख्तर ने रश्मिका से सपोर्ट में कही ये बात 
एक्स पर उन्होंने लिखा, 'जिन लोगों को तमिल एक्ट्रेस रश्मिका के बोलने के तरीके से परेशानी है, उन्हें तमिल की कुछ लाइनें बोलने के लिए दी जानी चाहिए. फिर देखते हैं कि वे खुद तमिल कितनी अच्छी बोल पाते हैं. भाषा को लेकर खुद को दूसरों से बेहतर समझने की ये सोच गलत और बेबुनियाद है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.'

जावेद अख्तर को लोगों ने किया करेक्ट
जावेज अख्तर को  जहां कई लोगों ने रश्मिका का समर्थन करने के लिए जावेद अख्तर की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स ने बताया कि रश्मिका तमिल नहीं, बल्कि कर्नाटक के कोडागु से ताल्लुक रखती हैं और उनकी जड़ें कन्नड़ संस्कृति से जुड़ी हैं.

एक यूजर ने उनकी पोस्ट पर लिखा, 'सर, रश्मिका कोडागु से हैं और तेलंगाना के एक तेलुगु परिवार की बहू हैं. हालांकि, उनका समर्थन करने के लिए आपके कदम की तारीफ करते हैं.' इस पर जावेद अख्तर ने अपनी गलती मानते हुए जवाब दिया, 'मैं अपनी बात सुधारता हूं.'

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'आप भी उन लोगों जितने ही अनजान हैं, जो सोचते हैं कि साउथ भारत के सभी लोग मद्रासी हैं और तमिल बोलते हैं. रश्मिका कर्नाटक के कोडवा समुदाय से हैं और वहां के लोग कोडवा और कन्नड़ भाषा बोलते हैं.'

जावेद अख्तर ने मांगी माफी
इस पर जावेद अख्तर ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी. उन्होंने लिखा, 'मुझे माफ कीजिए, मैं गलत था. मैं रश्मिका को पर्सनली नहीं जानता. मैंने उनकी सिर्फ एक फिल्म देखी है, जो तमिल में थी. तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ होना मुद्दा नहीं है. अगर कोई हमारी भाषा एक अलग लहजे में भी बोलता है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए.'

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 26 Oct 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Javed Akhtar
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