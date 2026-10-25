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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकहीं खिलौने, बच्चों की शरारतें, सोनम कपूर ने दिखाई अपनी फैमिली लाइफ की झलक

कहीं खिलौने, बच्चों की शरारतें, सोनम कपूर ने दिखाई अपनी फैमिली लाइफ की झलक

सोनम कपूर ने इस साल अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया था. वो इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने दोनों बच्चों संग बिताए गए खूबसूरत पल की फोटोज शेयर की.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 25 Oct 2026 02:48 PM (IST)
सोनम कपूर ने इस साल अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया था. वो इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने दोनों बच्चों संग बिताए गए खूबसूरत पल की फोटोज शेयर की.

सोनम कपूर इन दिनों अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में पति आनंद आहूजा और अपने दोनों बेटों के साथ बिताए प्यारे पलों की झलक दिखाई है. उनके घर में कहीं खिलौने बिखरे हैं, तो कहीं बच्चों की शरारतें देखने को मिल रही हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

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एक्ट्रेस सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने दोनों बेटों के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो फैमिली टाइम एंजॉय कर रही हैं.
एक्ट्रेस सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने दोनों बेटों के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो फैमिली टाइम एंजॉय कर रही हैं.
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एक तस्वीर में सोनम अपने छोटे बेटे को बोतल से दूध पिलाती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'आजकल मेरी पूरी दुनिया मेरे दोनों बेटों के इर्द-गिर्द है.'
एक तस्वीर में सोनम अपने छोटे बेटे को बोतल से दूध पिलाती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'आजकल मेरी पूरी दुनिया मेरे दोनों बेटों के इर्द-गिर्द है.'
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वहीं, एक दूसरी तस्वीर में एक्ट्रेस के पति दोनों बेटों को गोद में लिए नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'आनंद की बहुत याद आ रही है.'
वहीं, एक दूसरी तस्वीर में एक्ट्रेस के पति दोनों बेटों को गोद में लिए नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'आनंद की बहुत याद आ रही है.'
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एक और तस्वीर में सोनम बेड पर बैठकर अपने दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराती नजर आईं. उन्होंने इसके साथ लिखा, 'अपने बेटों के साथ यादगार पल बना रही हूं.'
एक और तस्वीर में सोनम बेड पर बैठकर अपने दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराती नजर आईं. उन्होंने इसके साथ लिखा, 'अपने बेटों के साथ यादगार पल बना रही हूं.'
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इसके अलावा उन्होंने बड़े बेटे के साथ कपकेक बनाने और दोनों बच्चों को सैर पर ले जाने की झलकियां भी शेयर कीं.
इसके अलावा उन्होंने बड़े बेटे के साथ कपकेक बनाने और दोनों बच्चों को सैर पर ले जाने की झलकियां भी शेयर कीं.
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सोनम ने ये झलकियां शेयर करते हुए लिखा, 'हर तरफ खिलौनों वाली गाड़ियां बिखरी हैं, घर में अफरा-तफरी है और दिल खुशियों से भरा है. आजकल जिंदगी बहुत खूबसूरत है… बस संभलकर चलना.'
सोनम ने ये झलकियां शेयर करते हुए लिखा, 'हर तरफ खिलौनों वाली गाड़ियां बिखरी हैं, घर में अफरा-तफरी है और दिल खुशियों से भरा है. आजकल जिंदगी बहुत खूबसूरत है… बस संभलकर चलना.'
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सोनम की इस पोस्ट पर उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हार्ट इमोजी के साथ रिएक्ट किया. वहीं, बिपाशा बसु ने लिखा, 'सबसे अच्छा एहसास. ये इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं.' करिश्मा कपूर ने कमेंट में लिखा, 'क्यूटीज.'
सोनम की इस पोस्ट पर उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हार्ट इमोजी के साथ रिएक्ट किया. वहीं, बिपाशा बसु ने लिखा, 'सबसे अच्छा एहसास. ये इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं.' करिश्मा कपूर ने कमेंट में लिखा, 'क्यूटीज.'
Published at : 25 Oct 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor

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