कहीं खिलौने, बच्चों की शरारतें, सोनम कपूर ने दिखाई अपनी फैमिली लाइफ की झलक

सोनम की इस पोस्ट पर उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हार्ट इमोजी के साथ रिएक्ट किया. वहीं, बिपाशा बसु ने लिखा, 'सबसे अच्छा एहसास. ये इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं.' करिश्मा कपूर ने कमेंट में लिखा, 'क्यूटीज.'