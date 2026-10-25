एक्सप्लोरर
कहीं खिलौने, बच्चों की शरारतें, सोनम कपूर ने दिखाई अपनी फैमिली लाइफ की झलक
सोनम कपूर ने इस साल अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया था. वो इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने दोनों बच्चों संग बिताए गए खूबसूरत पल की फोटोज शेयर की.
सोनम कपूर इन दिनों अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में पति आनंद आहूजा और अपने दोनों बेटों के साथ बिताए प्यारे पलों की झलक दिखाई है. उनके घर में कहीं खिलौने बिखरे हैं, तो कहीं बच्चों की शरारतें देखने को मिल रही हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Oct 2026 02:43 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor
बॉलीवुड
12 Photos
उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी से लेकर मृणाल ठाकुर तक, दिवाली पार्टी में बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
करवाचौथ पर ट्रेडिशनल लुक को बनाएं और खास, इन एक्ट्रेसेस से लें हेयर-स्टाइलिंग टिप्स
बॉलीवुड
7 Photos
'लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया' एनिवर्सरी पर नेहा के लिए रोहनप्रीत का रोमांटिक पोस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
'तुम बिन’ की गजल से ‘दस बहाने’ के बीट्स तक, अनुभव सिन्हा की फिल्मों के गानों का अलग अंदाज
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'रामायण' को लेकर जबरदस्त क्रेज, 10 दिन पहले हाउसफुल हुए शो, IMAX टिकटों की बिक्री में 400% उछाल
मनोरंजन
'जेलर 2' रविवार को कर रही धमाका, ढाई बजे तक 382 करोड़ पार कलेक्शन
मनोरंजन
'द वन' बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फ्लॉप? थिएटर में पूरा हुआ एक महीना
मनोरंजन
ऋतिक रोशन संग स्क्रीन शेयर कर खुश हुईं मिर्ना मेनन, बोलीं- सुपरस्टार होकर भी नहीं बदला अंदाज
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion