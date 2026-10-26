यशराज फिल्म्स ने आज अपनी अपकमिंह फिल्म का टाइटल 'बेपरवाह' का अनाउंसमेंट किया. इस फिल्म में अहान पांडे और शरवरी लीड रोल में नजर आएंगे. इस रोमांटिक एक्शन-ड्रामा फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं, जबकि आदित्य चोपड़ा इसके निर्माता हैं.

फिल्म का टाइटल इसके टीजर पोस्टर के साथ जारी किया गया. 'बेपरवाह' में अहान पांडे और शरवरी पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.

अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही 'बेपरवाह' के साथ वो यशराज फिल्म्स में वापसी कर रहे हैं. इससे पहले वो इस बैनर के लिए 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं.

आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 'बेपरवाह' 26 मार्च 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.