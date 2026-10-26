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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशरवरी संग बड़े पर्दे पर इश्क लड़ाएंगे अहान पांडे, 'बेपरवाह' की रिलीज डेट हुई अनआउंस

शरवरी संग बड़े पर्दे पर इश्क लड़ाएंगे अहान पांडे, 'बेपरवाह' की रिलीज डेट हुई अनआउंस

अहान पांडे और शरवरी अपकमिंग फिल्म बेपरवाह में एक साथ नजर आएंगे. इस रोमांटिक एक्शन-ड्रामा फिल्म का पोस्टर और रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 12:03 PM (IST)
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यशराज फिल्म्स ने आज अपनी अपकमिंह फिल्म का टाइटल 'बेपरवाह' का अनाउंसमेंट किया. इस फिल्म में अहान पांडे और शरवरी लीड रोल में नजर आएंगे. इस रोमांटिक एक्शन-ड्रामा फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं, जबकि आदित्य चोपड़ा इसके निर्माता हैं.

फिल्म का टाइटल इसके टीजर पोस्टर के साथ जारी किया गया. 'बेपरवाह' में अहान पांडे और शरवरी पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.

अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही 'बेपरवाह' के साथ वो यशराज फिल्म्स में वापसी कर रहे हैं. इससे पहले वो इस बैनर के लिए 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं.

आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 'बेपरवाह' 26 मार्च 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 26 Oct 2026 12:03 PM (IST)
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