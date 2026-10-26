रजनीकांत की 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फिलहाल ये फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार', 'उड़ता तीर' और 'रणबाली' जैसी कई दूसरी फिल्मों से मुकाबला कर रही है. चलिए यहां जानते हैं कि संडे, 25 अक्टूबर को इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है?

'जेलर 2' ने दूसरे संडे कितनी कमाई की है?

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने दूसरे वीकेंड भी कमाल का परफॉर्म किया. इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को 24.15 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया था. वहीं 11वें दिन यानी दूसरे संडे भी इसने दमदार कमाई की.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को 25.70 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 11 दिनों की कुल नेट कमाई अब 398.70 करोड़ रुपये हो गई है.

‘उड़ता तीर’ ने संडे को कितनी की कमाई?

आयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ की शुरुआत स्लो हुई थी और इसने 4.10 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को इसने तेजी दिखाई और 7.25 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘उड़ता तीर’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को भी 7 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 3 दिनों की नेट कमाई अब 17.5 करोड़ रुपये हो गई है.

‘रणबाली’ ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘रणबाली’ ने पहले हफ्ते में 45.20 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद से इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही है. बता दें कि दूसरे फ्राइडे इसने 2.10 करोड कमाए थे. हालांकि दूसरे शनिवार इसने मामूली तेजी दिखाई और 2.80 करोड़ कमाए.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘रणबाली’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 2.90 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 10 दिनों की नेट कमाई अब 53 करोड़ रुपये हो गई है.

नई नवेली ने दूसरे संडे कितनी कमाई की?

यामी गौतम की नई नवेली ने पहले हफ्ते में तो ठीक परफॉर्म किया लेकिन दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही ये लाखों में सिमट गई. इसने दूसरे फ्राइडे 60 लाख कमाए. वहीं दूसरे शनिवार इसने मामूली तेजी दिखाते हुए 95 लाख का कारोबार किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘नई नवेली’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को भी 0.95 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 10 दिनों की नेट कमाई अब 24.60 करोड़ रुपये हो गई है.

प्रहार ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

राजकुमार राव की कोर्ट रूम ड्रामा ‘प्रहार’ की कमाई में दूसरे हफ्ते में एंट्री करने पर काफी मंदी देखी गई थी और इसने महज 60 लाख कमाए थे लेकिन दूसरे वीकेंड पर इसने रफ्तार बढाई. बता दें कि दूसरे शनिवार इसका कलेक्शन 1.15 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दूसरे संडे’ यानी रिलीज के 10वें दिन ‘प्रहार’ ने 1.20 करोड़ की कमाई की.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 10 दिनों की नेट कमाई अब 20.10 करोड़ रुपये हो गई है.

‘दृश्यम 3’ ने चौथे संडे कितनी की कमाई?

अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ चौथे हफ्ते में भी धाकड़ परफॉर्म कर रही है और कई नई रिलीज से ज्यादा कमा रही है. बता दें कि इसने दूसरे फ्राइडे को 1.40 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे शनिवार इसने तेजी दिखाते हुए 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया.