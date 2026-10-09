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हिंदी न्यूज़मनोरंजनहॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार

हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Oct 2026 08:35 PM (IST)
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हॉलीवुड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अभिनेता कीगन एलन के साथ एक दुखद हादसा हुआ है. एक्टर के साथ बीती रात को सड़क पर दो नकाबपोश बदमाशों ने लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया. इस दौरा एक्टर का चहेरा और सिर खून से लथपथ हो गया. गंभीर हादसे के बाद 37 वर्षीय अभिनेता को हल्का कंकशन (सिर की अंदरूनी चोट) महसूस हुई.

हमवालों ने छीनी घड़ी, जान से मारने की दी धमकी

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'प्रिटी लिटिल लायर्स' शो के स्टार कीगन एलन ने कुछ घंटों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडिय शेयर किया है जिसमें उनके चेहरे से खून बहता हुआ नजर आ हा है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि उनके साथ लूट और मारपीट की घटना हुई.

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अब वेस्ट हॉलीवुड सुरक्षित नहीं है. दो लोगों ने चाकू और बंदूक की नोक पर मुझसे लूट की. मुझे जान से मारने की धमकी दी मेरी घड़ी के लिए. वो शायद मुझे मार भी देते, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया. एक घड़ी के कारण मेरी जान तक जा सकती थी.' उन्होंने आगे लिखा कि जल्द ही और जानकारी शेयर करूंगा.

 
 
 
 
 
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Keegan Allen (@keeoone) द्वारा साझा की गई पोस्ट

चाकू की नोक पर हमला, बंदूक से किए कई वार

वहीं वीडियो में अभिनेता ने बताया कि एक व्यक्ति ने उन्हें चाकू की नोक पर काबू किया और दूसरा बंदूक से उनके सिर पर वार करता रहा. ये घटना वेस्ट हॉलीवुड (कैलिफोर्निया) में एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर हुई. हमलावर एक्टर की महंगी घड़ी लूटने के बाद फरार हो गए. अभिनेता ने अपने वीडियो में वो सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है जिसमें हमलावर उनसे मारपीट कर रहे हैं. घटना के बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं. हालांकि एक्टर बिल्कुल ठीक हैं.

कौन हैं कीगन एलन?

37 साल के कीगन एलन का जन्म 22 जुलाई 1989 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था. अभिनेता 'रिक एंड मॉर्टी', 'वॉकर' और 'CSI: क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन' जैसे शोज में काम कर चुके हैं. हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली थी 'प्रीटी लिटिल लायर्स' शो से. साल 2010 में शुरू हुआ ये शो साल 2017 तक टोटल 7 सीजन चला. इसमें उन्होंने टोबी कैवनॉघ नाम का किरदार निभाया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Keegan Allen
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