क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलास मुच्छल की शादी होते-होते रह गई. एक दिन पहले ही उनकी शादी पोस्टपोन हो गई. स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने के बाद शादी को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया गया था. हालांकि, इसके बाद कई विवाद सामने आए. पलाश पर स्मृति को चीट करने के भी आरोप लगे.

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की पोस्ट

स्मृति और पलाश की शादी हैंडल करने वाली इवेंट कंपनी ने एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा- 'हम जिंदगी के हर मैच में फिनिश लाइन पार नहीं करते. पर आखिर में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मायने रखती है. हमारी टीम ने बहुत मेहनत की. खुशी और गर्व के साथ वो सभी भी जिक्र के लायक हैं. जल्द मिलेंगे चैंपियन.'

बता दें कि स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. 24 नवंबर को इवेंट कंपनी ने ये पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट में उन्होंने क्रिकेट और स्पोर्ट्स मेटाफर भी यूज किए हैं.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की बात करें तो वो काफी समय से डेट कर रहे थे. उनका प्रपोजल भी काफी वायरल हुआ था. दोनों शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थे. शादी 23 नवंबर को थी और प्री-वेडिंग फेस्टिविटीज शुरू हो गई थी. उनकी हल्दी, मेहंदी और संगीत के फोटोज और वीडियोज काफी वायरल थे.

प्रेमानंद महाराज की शरण में पलाश मुच्छल

लेकिन शादी पोस्टपोन होने के बाद खबरें आई कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है. पलाश की एक लड़की के साथ की चैट भी वायरल हुई. हालांकि, स्मृति और पलाश ने इसे लेकर अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है. हाल ही में पलाश को एयरपोर्ट पर देखा गया था. इस दौरान पलाश ऑल ब्लैक लुक में थे. इसके बाद वो प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे थे. वहां से उनकी एक फोटो वायरल हुई थी.