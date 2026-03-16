‘जिस दिन लिप-सिंक करना पड़ा, उस दिन गाना छोड़ दूंगी’, ABP News से बोलीं श्रेया घोषाल

प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में अपनी मधुर आवाज से खास पहचान बनाने वाली मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि कई भाषाओं में अनगिनत हिट गाने गाए हैं. 'तेरी मेरी', 'सुन रहा है ना तू', 'दीवानी मस्तानी' और 'मनवा लागे' जैसे कई सुपरहिट गानों देकर दर्शको को दीवाना बनाया है. वहीं हाल ही में सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया.

लिप-सिंक को लेकर बोलीं श्रेया घोषाल

दरअसल सिंगर श्रेया घोषाल ने हाल ही में 'एबीपी न्यूज' संग बातचीत में कहा कि वो लाइव परफॉर्मेंस में लिप-सिंक को लेकर तंग आ गई हैं. उन्होंने कहा कि कुछ आर्टिस्ट करते हैं ऐसा, लेकिन स्टेज पर लिप-सिंक करना ऐसी चीज है जिस पर वह कभी डिपेंड नहीं रहना चाहेंगी.

उन्होंने कहा, 'मुझे ये बहुत तकलीत देता है. जिस भी दिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं उस दिन गाना गाना बंद कर दूंगी.' श्रेया घोषाल ने आगे कहा कि जब तक उनकी आवाज उनका साथ देगी और वो अपना रियाज जारी रखेंगी. वो हमेशा स्टेज पर खड़े होकर दर्शकों के लिए लाइव गाना ही पसंद करेंगी.

श्रेया घोषाल लेंगी प्लेबैक सिंगिग से रिटायरमेंट?

श्रेया घोषाल ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटारमेंट लेने पर भी बात की. श्रेया घोषाल कहा, 'अरिजीत ने बहुत बहादुरी का काम किया है. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे भी कभी-कभी ब्रेक लेने का मन करता है. उन्होंने यह फैसला बहुत बहादुरी से लिया.

सिंगर ने आगे कहा, 'अरिजीत एक ऐसे इंसान हैं, जो संगीत से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं. वह दिल से एक म्यूजिशियन हैं. वो ये नहीं सोचते कि वो गाना क्यों बना रहे हैं या उन्हें इससे क्या मिलेगा. वो बस वही करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है. उनके लिए म्यूजिक ही सब कुछ है और यही वजह है कि लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं.'