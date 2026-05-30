मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी अपने सेलिब्रिटीज के बेहतरीन फोटोशूट के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक्ट्रेस पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में एक्टर शाहरुख खान के साथ काम करने के पुराने एक्सपीरियंस को याद किया. बातचीत के दौरान डब्बू ने शाहरुख के साथ हुए कई खास फोटोशूट के पीछे के दिलचस्प किस्से शेयर किए. उन्होंने बताया कि कई बार बिना किसी तैयारी के कैमरे में ऐसे पल कैद हो जाते थे, जो बाद में उनकी सबसे यादगार तस्वीरों में शामिल हो गए. शाहरुख के साथ बिताए उन्हीं खास पलों को डब्बू ने फैंस के साथ शेयर किया.

शनिवार को एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने इंस्टाग्राम पर ऑडियो पॉडकास्ट क्लिप पोस्ट किया. इस पर डब्बू रत्नानी ने बताया कि शाहरुख के साथ उनके ज्यादातर शूट 'मन्नत' में हुए हैं. उन्होंने याद किया कि कैसे शाहरुख खान के बेफिक्र और नैचुरल मोमेंट्स उनकी सबसे यादगार तस्वीरों में बदल जाते थे. वो कुत्ते के साथ खेल रहे थे और मैंने उसी वक्त उनकी नेचुरल तस्वीरें खींची थी.'

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पुराने टायरों से मिला फोटोशूट का आइडिया

फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने एक और वाक्य याद करते हुए बताया कि उन्होंने कबाड़ की दुकान से आइडिया लेकर शाहरुख का फोटोशूट किया था. उन्होंने कहा, 'एक बार मैं अपनी गाड़ी के टायर बदलवाने एक दुकान पर गया था. वहां एक आदमी पुराने टायरों को उठाकर टेम्पो में डाल रहा था. मुझे वो कबाड़ जैसा दिखने वाला बैकग्राउंड बहुत पसंद आया. मैंने तुरंत उस दुकान वाले से बात की और करीब 200 पुराने-फटे टायर महबूब स्टूडियो मंगवा लिए और उन्हीं टायरों की मदद से सेट तैयार किया गया और फिर शाहरुख खान का वो यादगार शॉट लिया गया.'

पूजा भट्ट ने की डब्बू की तारीफ

पूजा भट्ट ने डब्बू रत्नानी से सवाल करते हुए कहा, 'आपने सच में शाहरुख को बहुत स्मार्ट दिखाया है. साथ रहते हुए उनमें कुछ ऐसा बदलाव आता है जो वो किसी और के साथ नहीं दिखाते.'

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कैसे शाहरुख के खास पल बन गए यादगार फोटो?

इस पर डब्बू ने शाहरुख खान के साथ को याद करते हुए बताया कि कैसे वो बेफिक्र और नैचुरल मोमेंट्स उनकी सबसे यादगार तस्वीरों में बदल जाते थे. उन्होंने कहा, 'एक बार शाहरुख ओशिवारा में मेरे स्टूडियो आए थे. वहां वो मेरे पालतू कुत्ते 'फ्लैश' के साथ खेलने में व्यस्त हो गए. मैंने उनसे कैमरे के सामने कोई बनावटी पोज नहीं बल्कि उस पल का आनंद लेने दिया.'

बहरहाल, अगर शाहरुख खान के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लीड रोल में होंगी. इसमें उनकी बेटी सुहाना खान भी हैं.