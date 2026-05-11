स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुईं करिश्मा कपूर की बेटी, खूबसूरती ने खींचा लोगों का ध्यान

करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. अपने दौर में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिलों पर राज किया था. आज भी फैंस उनकी खूबसूरती और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के दीवाने हैं. अब उनकी बेटी समायरा कपूर भी धीरे-धीरे लाइमलाइट में आती नजर आ रही हैं.

बला की खूबसूरत हैं करिश्मा कपूर की बेटी

हाल ही में समायरा को मुंबई में एक पब्लिक प्लेस पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टाइलिश और सिंपल लुक लोगों का ध्यान खींच ले गया. इस दौरान वह स्ट्रैपलेस ड्रेस में नजर आईं. नो-मेकअप लुक, खुले बाल और कॉन्फिडेंट अंदाज में समायरा बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. इस मौके पर करिश्मा कपूर भी अपनी बेटी के साथ नजर आईं और पैपराजी ने मां-बेटी की कई तस्वीरें कैमरे में कैद कीं. अब सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

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फैंस ने किया रिएक्ट

समायरा की तस्वीरों पर फैंस भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने उन्हें 'ब्यूटीफुल' बताया, तो कई यूजर्स ने उन्हें बॉलीवुड की अगली स्टार तक कह दिया. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि समायरा अपने पिता संजय कपूर की कार्बन कॉपी लगती हैं.

क्या करती हैं समायरा कपूर?

समायरा कपूर 21 साल की हैं. उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे, मुंबई से अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की है. इसके अलावा समायरा फिलहाल अमेरिका के मैसाचुसेट्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं. वो 2027 में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगी. समायरा कपूर सोशल मीडिया पर भी कम एक्टिव रहती हैं. उनका इंस्टाग्राम पर प्राइवेट अकाउंट है और अपनी मां के सुपरस्टार होने के बावजूद लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.

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बता दें, करिश्मा कपूर ने 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं बेटी समायरा और बेटा कियान. करिश्मा और संजय कपूर की शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाई. दोनों के रिश्तों में तनाव और विवाद सामने आने लगे, जिससे 2014 में उनका तलाक हो गया. वहीं पिछले साल संजय कपूर का निधन हो गया.